Dori Rodríguez será Miss Navarra 2022 en el certamen Reinado Nacional de Belleza

La joven de Orkoien Dori Rodríguez será Miss Navarra en el certamen Reinado Nacional de Belleza 2022.

De 22 años y 1.77 de estatura, Rodríguez se dedica profesionalmente al modelaje. Según explica en la página oficial del certamen, tiene estudios de Secundaria, habla euskera e inglés y entre sus aficiones están el baile, la informática (software y hardware) y edición de vídeo e imagen y la cocina.

RNB

En la web del certamen , Rodríguez asegura que se presenta para "seguir creciendo, tanto como mujer como persona, seguir conociéndome a mi misma y a todo el equipo que hay detrás de esta experiencia".

La joven de Orkoien destaca entre sus virtudes "la perseverancia y valentía con la que lucharé y trabajaré por mis sueños. Me gustaría transmitir la satisfacción de la recompensa que conllevara un proceso de esfuerzo y constancia, no solo por este certamen, sino por el camino recorrido que me ha llevado a encontrarme en este momento, un camino que estoy segura que será recordado como el principio de algo mucho mayor".

En cuanto a sus valores, Rodríguez señala que "el principal problema que tenemos en la sociedad es la educación poco actualizada y la poca empatía y respeto inculcado tanto a los demás y hacia uno mismo"