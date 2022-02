Ana Guerra y Víctor Elías, felices y enamorados

"Sabéis que no hablo de mi vida privada, pero te puedo confirmar que". Así respondía Ana Guerra a los reporteros que le preguntaban por su relación con el pianista y actor Víctor Elías. "Soy muy discreta, pero estoy muy feliz", ratificaba. Y es que la semana pasada trascendían las primeras informaciones sobre el posible romance entre la cantante y quien diera vida a Guille, el hijo mediano de. Por su parte, él no dudaba en alabar a su novia: "Es una pedazo de profesional y una pedazo de artista, poco más hay que decir", afirmaba. Han sido ellos mismos los que han decidido dar a conocer al mundo que están enamorados y lo han hecho publicando en sus redes sociales un vídeo en el que interpretan una canción que han compuesto.mientras ella canta y él toca el piano para terminar con un romántico beso. "Componer desde la felicidad no es nada fácil para mí pero el amor lo consiguió", escribe la exconcursante de 'Operación Triunfo'. "Os aseguro que la primera sorprendida soy yo. Gracias por tanto", confiesa. Víctor también ha publicado el mismo vídeo, en su caso, con el texto: "Si tú cantas y compones los versos, sobran las palabras". Ana Guerra está viviendoy profesional. A su romance se suma su gira 'Susurrándote' que ya tiene fechas cerradas en Valencia, Murcia, Toledo o Albacete. El pasado verano aseguraba que había vivido una época difícil después del confinamiento y la pandemia, algo que ya parece completamente superado. Fue precisamente después del confinamiento cuando terminó su relación con el actor, al que conoció en 2018 en 'Pasapalabra' y recientemente felicitaba a través de redes sociales por el éxito de su trabajo'. La tinerfeña se hizo popular tras su paso por la academia de ' Operación Triunfo' , a donde llegó con pareja. Durante su estancia en el programa hablaba abiertamente de su novio, Jadel, aunque la relación se rompió poco después de que ella saliera del concurso.