Kiko Rivera: "Pegué a mi hermana una vez, cuando quiso cortarse las venas"

Kiko Rivera, el hijo de Isabel Pantoja, se sincera en una entrevista concedida en exclusiva esta semana a la revista Lecturas.

Kiko, dolido con su hermana y con su madre, cuenta para el semanario lo que nunca había relatado antes: que Isa, su hermana, intentó quitarse la vida en Cantora hace años cortándose las venas y que fue él quien la salvó. "Pegué a mi hermana una vez, cuando quiso cortarse las venas", titula así Lecturas la entrevista en portada. Asegura además Kiko Rivera que su hermana solo le llama "cuando tiene problemas" y da por finalizada para siempre su relación con ella: "No la considero mi hermana. Me da igual lo que le pase. ¡No quiero saber nada de ti!", exclama dolido e indignado para Lecturas.

Con su madre también da por finalizada la relación. El hijo de la tonadillera narra qué ha ocurrido entre ellos y cómo han llegado hasta este punto. "Con mi madre también he vivido cosas así. Me decía: 'No aguanto más. Me voy a quitar la vida".

Con estas duras declaraciones Kiko Rivera confiesa para la revista Lecturas, que sale este miércoles a la venta, los verdaderos motivos que le han llevado a perder la relación con su madre y su hermana.