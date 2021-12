Leonor y Alexia de Holanda, compañeras en el colegio de Gales, disfrutan ya de las vacaciones de Navidad

Alexia de Holanda está de vuelta en su país tras finalizar las clases en el internado de Gales, UWC Atlantic College, el mismo en el que estudia la la heredera al trono español no hay información oficial. Desde hace varios días sabemos que la princesatras finalizar las clases en el internado de Gales, UWC Atlantic College, el mismo en el que estudia la princesa Leonor . Mientras de la primera hemos visto el reencuentro con su familia gracias a la fotografía oficial enviada desde la casa real en la que aparecen los reyes junto a sus tres hijas, de

Alexia posa en el centro flanqueada por sus progenitores. "Se acercan las vacaciones: es hora de volver a casa juntos", decía el mensaje de los soberanos con una imagen familiar muy natural. Sobre Leonor, parece ser que ya habría vuelto a casa para pasar las vacaciones de Navidad junto a sus padres, el el colegio informaba en su página web que los alumnos empezaban a abandonar sus instalaciones en la noche del pasado viernes, día 10, al finalizar las clases, y en la mañana del sábado día 11. Así, se da por hecho que la nieta de Juan Carlos y Sofía está ya en Zarzuela. El próximo 5 de enero las jóvenes princesas tendrán que incorporarse a sus clases en el exclusivo internado por lo que Leonor no podrá disfrutar de la festividad de los Reyes Magos, tradición que no se celebra en el Reino Unido. Una fecha que habitualmente pasan merendando roscón en casa de Jesús Ortiz, padre de Letizia, tras los actos protocolarios de la Pascua Militar. "Se acercan las vacaciones: es hora de volver a casa juntos", decía el mensaje de los soberanos con una imagen familiar muy natural., parece ser que ya habría vuelto a casa para pasar las vacaciones de Navidad junto a sus padres, el rey Felipe VI y la reina Letizia , y su hermana, la infanta Sofía . De hecho,el colegio informaba en su página web queen la noche del pasado viernes, día 10, al finalizar las clases, y en la mañana del sábado día 11. Así, se da por hecho que. El próximolas jóvenes princesas tendrán que incorporarse a sus clases en el exclusivo internado por lo que Leonor, tradición que no se celebra en el Reino Unido. Una fecha que habitualmente pasan merendando roscón en casa de Jesús Ortiz, padre de Letizia, tras los actos protocolarios de la Pascua Militar.

Estos días están siendo de auténticas vacaciones para Leonor ya que no tiene programado ningún acto oficial. La última vez que la vimos fue en octubre, cuando participó en los actos de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo y en Santa María del Puerto, el municipio galardonado este año con el Premio Pueblo Ejemplar de Asturias.

Desde entonces nada más hemos sabido de ella y no ha trascendido su participación en ninguna de las actividades organizadas por el Atlantic College. Al contrario de lo que sucedió con Alexia que apareció desfilando en una fiesta queer organizada en el centro, lo que causó un importante revuelo en su país. La política de comunicación de la casa real española marca una clara diferencia entre la vida pública y la privada de los monarcas y de sus hijas. Incluso cuestiones tan cotidianas como ha sido la vacunación masiva contra el coronavirus se ha llevado con total discreción. Tanto que supimos de la inoculación del suero a Felipe VI por la filtración de unas imágenes tomadas por otro de los usuarios con los que coincidió. Del mismo modo, la vuelta de Leonor a casa por Navidad no se ha comunicado y tampoco hay ninguna imagen que así lo acredite. En cualquier caso, eso no evita que se hable de ella. Incluso un podcast belga de nombre 'Sangre real' tendrá un episodio dedicado a la heredera española. Se emitirá el 5 de enero, coincidiendo con el 84 cumpleaños de su abuelo, el rey emérito Juan Carlos I, y con el inicio del trimestre para ella. En él se hablará de su infancia, de su presente y de su futuro como reina. Además, harán un repaso de la historia de amor de sus padres y se tratarán algunos de los asuntos más delicados como la situación de Juan Carlos, que reside actualmente en Abu Dabi.