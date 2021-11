Julia Otero supera el cáncer

Julia Otero volvió anunció en octubre que estaba recuperada del "He superado el cáncer", decía la periodista. volvió anunció en octubre que estaba recuperada del cáncer que le fue diagnosticado en febrero y, este miércoles, lo confirmaba en Catalunya Ràdio:, decía la periodista.

Otero volvía a las ondas para contar, además, que sigue siendo cauta: "Aunque todos sabemos que el cáncer es una espada de Damocles que dura cinco años como mínimo. Por lo tanto, soy siempre muy prudente, pero a estas alturas no tengo ni una sola célula cancerígena".

La periodista relató a los oyentes cómo había sido el tratamiento y sus consecuencias: "Tengo una neuropatía periférica en las manos y en los pies, que hace que prácticamente no tenga sensibilidad. Es decir, id con cuidado conmigo porque no tengo tacto. En vez de cinco sentidos me quedan cuatro en estos momentos".

Sobre su vuelta a la radio, Julia Otero barajaba algunas fechas: "Espero que antes de Navidad pueda sacar la cabeza y que a partir de enero ya pueda volver a mi vida normal".

En sus redes sociales, la periodista ha publicado su imagen cuando iba a recibir la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus.