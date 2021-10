¿Qué tiene que ver la calabaza con Halloween? El origen de un símbolo

Vuelven los disfraces a las tiendas y es octubre. Las calabazas invaden los supermercados y las telas de arañas visten casi cualquier cosa en muchos escaparates. Halloween está a la vuelta de la esquina. Para muchos es una tradición importada que no celebraron en su infancia, pero para las nuevas generaciones es un día de disfraces, chuches y 'truco o trato'.

Probablemente sea la calabaza uno de los símbolos más representativos de este día que, pese a lo que a través de la televisión se nos ha hecho creer, no es un evento importado de América. El origen de Halloween está localizado en la cultura celta. El 31 de octubre despedían al dios del Sol, Lugh, y marcaban así también el final del verano. A este día lo denominaron 'Samhein'.

Cuando las festividades celtas desaparecieron, el Papa Gregorio IV se apropió de la celebración y la denominó Día de Todos los Santos. El nombre a partir de ahí empezó a cambiar y evolucionó de All Hallow's Eve hasta el actualmente conocido Halloween.

Con el tiempo, se introdujo la tradición de tallar caras tétricas en algún fruto. Algunos hacen referencia a que el origen de estas tallas está en la leyenda de Jack O'Lantern.

Dicen que O'Lantern era un granjero que quería engañar al diablo para que no se llevara su alma. Con tal objetivo, el granjero decidió ahuecar y tallar un nabo para ponerle brasas dentro. A partir de entonces al hombre le empezaron a llamar Jack of the lantern (Jack el de la linterna).

Para explicar el paso los nabos a la calabazas hay quien cuenta que fue en el siglo XIX, cuando los irlandeses emigraron a Estados Unidos. En su nuevo destino, los irlandeses utilizaron calabazas en vez de nabos debido a que el fruto naranja era más fácil de tallar y mucho más abundante en su nueva ubicación.

La conexión entre Jack O'Lantern y Halloween no está del todo clara. Las dos historias tienen procedencias distintas y sus caminos se han cruzado hasta llegar a la fiesta que se celebra estos días y para la que muchos están ya preparando chuches, disfraces y calabazas.