El youtuber Ibai Llanos hará un directo benéfico por los afectados de La Palma

El conocido Youtuber Ibai Llanos hará un directo junto al periodista deportivo Siro López cuyos beneficios irán destinados a ayudar a los afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma. Eso sí, lo ha hecho después de mucha insistencia entre sus seguidores.

“Esta semana he hablado con Siro y él, a lo mejor, empieza un directo benéfico y yo me sumo a él. Estamos hablando para poder hacer algo porque nos ha pillado todo de imprevisto. No sabíamos que iba a entrar un volcán en erupción”, afirmó el afamado youtuber.