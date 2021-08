Sara Escudero: "Toda mi vida recuerdo ser una gansa, haciendo el tonto"

La última carcajada de Sara Escudero seguro que está aún recientita, como el pan de buena mañana. Puede ser de hace apenas unas horas, minutos tal vez. Puede, incluso, que ahora, mientras usted lee esta entrevista, ella esté entregada al 'jijijajá'. "Es que me río a diario. Y mucho. Sobre todo por tontunas maravillosas con Saúl (Ortega, su pareja). Nos dan verdaderos ataques de risa. De esto que hasta hiperventilas. Empiezas a hablar que parece que tienes hipo... y ni te entiendes".

¿Y la primera carcajada?

Toda mi vida recuerdo ser una gansa. En casa me estaba siempre disfrazando con lo que pillaba y haciendo el tonto, inventándome personajes, situaciones. Y recuerdo una como si hubiera pasado ayer mismo.

Ay, a ver.

En la comunión de una prima. Era la mesa de los 'primos mayores' y los amigos. Vamos, una media de 25 a 30 años. Y en esa nos habían sentado a los pequeños como de pegote. Era un restaurante al que íbamos mucho en mi pueblo ('El Tejar', en Arenas de San Pedro) y, de repente, ellos se pusieron a hablar de que si Dios existía, de si tiene sentido hacer la comunión. esas cosas. No me digas por qué, me levanté de la mesa, cogí mi copa de Fanta y me puse a improvisar como si yo fuera Jesús hablándoles y contestándoles a sus preguntas. Recuerdo a todos llorando de la risa. Ese día no se me olvidará nunca. Sobre todo porque ahora pienso: "¿Cómo se te ocurrió, Escudero? ¿Cómo no te dio vergüenza? Que estaba el guaperas del pueblo en esa mesa y todas las niñas estábamos loquitas por él".

¿Sintió entonces que podía vivir de la risa de los demás?

No. Eso lo 'sentí-vi-pensé' más adelante. Ya había dejado Medicina.

En Madrid estudiaba teatro y todo, hasta las escenas más dramáticas, me las llevaba a la comedia. Mi profe de interpretación me lo comentaba y bueno. Lo piensas, lo sueñas, lo sonríes...

Y haces chistes.

No hay que confundir chiste con gag. Un chiste es una situación puntual que se cierra. El gag es una línea de texto divertida, que saca risas. No es lo mismo contar chistes que hacer 'stand up'. Ni hacerlo ni escribirlo. ¡Yo no sé contar chistes y me sé pocos! Pero puedo estar dos horas haciéndote 'stand up'. Esta es un poco como la confusión entre cómicos y actores o actrices con vis cómica. Los cómicos nos escribimos nuestras cosas y las hacemos en el escenario. No es lo 'pispo'.

Y esos textos, ¿se fabrican a base de horas o son relámpagos?

Los monólogos llevan mucho trabajo en general. Pulir es un método de ensayo-error: escribes, pruebas en directo, añades o quitas cosas, afinas. Muchas veces no se te viene el remate que sabes que pide lo que estás escribiendo. Por mucho que te pongas, no quiere salir. Y, de repente, te sale en un directo. También hay muchas ocurrencias o improvisaciones que nacen en un directo y que debes incorporar al texto (si no han sido algo que solo tuviera sentido en ese espacio con esa gente). Y hay que hacerlo con los mismos derechos que los gags más currados.

De la risa al llanto.

Me hacen llorar muchas cosas. Muchos recuerdos, muchos miedos, imágenes concretas de maldad. No puedo ver un animal herido, abandonado, maltratado.

Todavía no puedo asimilar sin romperme la pérdida de Nala, mi 'alter ego' de cuatro patas.

¿Es posible el humor en tiempos de la covid...?

Es posible y necesario, si cabe, más que sin ella. En cualquier tiempo duro o crítico, aprender a oxigenar la mente con buenos ratos es terapéutico. No va a solucionar el problema, obvio, como no nos cura una enfermedad cuando estamos malos, pero sí hace que todo se viva diferente.