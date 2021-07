Polémica en las redes sociales tras las declaraciones de Naim Darrechi

¿Quién es Naim Darrechi?

Naim Darrechi es un tiktoker mallorquín de 19 años que tiene más de 26 millones de seguidores. Es popular entre el público adolescente y sus vídeos están precisamente dirigidos a este target.

¿Cómo surge la polémica?

En una entrevista con el youtuber Mostopapi, que cuenta con 3 millones de seguidores en sus redes sociales. En ella, el tiktoker asegura, entre otras cosas, que "no usa condón en sus relaciones sexuales" y que "les dice que estén tranquilas porque se ha operado para no tener hijos", cosa que más adelante confirma que es mentira.

Reacciones a la polémica

Las redes sociales se incendiaron a los pocos minutos, acusándolo de hacer apología de la violación y el abuso.

Naim Darrechi, un influencer con 26 millones de seguidores en YouTube, dice entre risas que engaña a las chicas para mantener relaciones sexuales sin condón y eyacular dentro: "Les digo que soy estéril". Esto es un delito de abuso sexual. pic.twitter.com/rsDK56goPb — PabloMM (@pablom_m) July 12, 2021

Quitarse el condón sin consentimiento en medio de una relación o eyacular dentro sin consentimiento son delitos de abuso sexual aunque sea complicado imputar un hecho delictivo, de acuerdo con la legislación vigente. https://t.co/3vvWh06Yk4 — vivian rangel (@vivianrangel1) July 13, 2021

Además, distintas representantes políticas como la diputada Mónica García alzaron la voz para reclamar una educación sexoafectiva en la infancia y en la adolescencia.

No nos quedemos solo en la crítica a Naim Darrechi (que también), hay que echar la mirada a la importancia de la educación sexoafectiva en la infancia y adolescencia (en los colegios y en la que se obtiene en las redes y en los pares).https://t.co/uuqD4nfndd — Mónica García (@Monica_Garcia_G) July 12, 2021

Irene Montero, quiso también poner en conocimiento de la Fiscalía las graves declaraciones del tiktoker y recordar que 'Solo Sí es Sí'. Por otro lado, la ministra de Igualdad,y recordar que 'Solo Sí es Sí'.

Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión



Presumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía pic.twitter.com/SSMM7FOzvb — Irene Montero (@IreneMontero) July 12, 2021

Tras el revuelo causado, Naim Darrechi colgó varios stories en Instagram donde pidió disculpas: "A veces no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo realmente. Fue un comentario fuera de lugar y que no es cierto. Puedo exagerar un poco, es mi personaje. Pero esto fue una locura. Ojalá no hubiera salido. Todo lo que digáis sobre eso, tenéis razón."