Los amores variables de Agatha Ruiz de la Prada

Actualizada 10/05/2021 a las 15:23

En noviembre de 2016 Agatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez se separaban después de 30 años de unión. Tres décadas en las que la pareja tuvo dos hijos, Tristán y Cósima, y superó todo tipo de vicisitudes, incluida la publicación de unas comprometidas fotos del periodista. A pesar de que ella se había resistido durante años, se casaban en 2016.

Tres meses después sería el amor de él por otra mujer daría al traste con el reciente matrimonio. Ella se mostró dolida por el comportamiento de él se había y comenzaba a llamarle 'el innombrable'. El periodista rehacía su vida junto a la abogada Cruz Sánchez Lara, con quien se casó en septiembre de 2017, una vez confirmado su divorcio.

Si en los años 80 sorprendía la relación entre la diseñadora y el por entonces director del 'Diario 16', también sorprendió su primer amor tras el final de su matrimonio. Se trataba de Luis Miguel Rodríguez, popularmente conocido como Luismi el Chatarrero, quien en alguna ocasión ha reconocido no estar conforme con su sobrenombre. Ex de la también archiconocida Carmen Martínez Bordiú, es dueño de uno de los mayores desguaces de Europa y asegura que lo que más le gusta es su negocio y las mujeres. Un tipo tan particular que el propio Tristán, hijo de Agatha, llegaba a afirmar que para enamorar a su madre "tiene que ser un poco personaje" y él podría entrar dentro de esa categoría. A pesar del escepticismo del entorno de la diseñadora, ella quiso seguir adelante con la relación haciendo honor a su máxima de que nunca le ha importado lo que se diga de ella, ni de sus vestidos ni de sus novios.

A pesar de la apuesta de la diseñadora, la relación no funcionó, quizá por el reconocido interés del empresario por otras mujeres. En cualquier caso, ambos mantienen una excelente relación y por la sonrisa de Agatha cada vez que habla de él, parece que podría haber un segundo capítulo de esta historia. Más ahora que ella acaba de romper con su última pareja, Luis Gasset, director de la casa de subastas Asorena.

Junto a Gasset, parecía haber encontrado la estabilidad. Con una imagen impoluta, los hijos de ambos estaban encantados con esta relación que nació en tiempos de pandemia pero que finalmente ha durado poco más de un año. La diseñadora confesaba en el programa 'Sábado Deluxe' que no había pasado nada entre ellos, pero que no eran compatibles. Al parecer al él no le gusta "quemar por las noche Madrid", algo que ella adora.

Y aunque tuvo muy buenas palabras para Gasset, y espera ser su amiga toda la vida, el amor no parecía posible: "Él ha sido amoroso, pero yo pido todo. Estoy acostumbrada a algo más pasional". Eso sí, el nombre que sobrevolaba en todo momento fue el de Luismi, con quien habla asiduamente y del que afirmó que "somos muy amigos y me divierte mucho. Es un animal".