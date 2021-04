Selena Gomez pide a Pedro Sánchez a través de Twitter que done vacunas contra la Covid-19

Actualizada 26/04/2021 a las 08:51

La cantante y actriz Selena Gomez se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de Twitter, para pedirle vacunas contra la Covid-19.



"Primer ministro @sanchezcastejon Estoy emocionada de unirme a ustedes en #VaxLive. Necesitamos su ayuda para poner fin a la pandemia de COVID-19 para todos, en todas partes. ¿Aceptará donar dólares o dosis para ayudar a todos a acceder a la vacuna?", ha escrito Gomez, mencionado directamente a Sánchez.

Prime Minister @sanchezcastejon, I'm excited to join you at #VaxLive. We need your help to end the COVID-19 pandemic for everyone, everywhere. Will you agree to donate dollars or doses to help everyone access the vaccine? — Selena Gomez (@selenagomez) April 24, 2021

Sánchez respondió con un mensaje en inglés en el que afirma que "España está comprometida con el acceso equitativo y universal a las vacunas".



"Justo esta semana he anunciado que este año pondremos a disposición de América Latina y el Caribe unos 7,5 millones de dosis", agregó en referencia al anuncio hecho en la reciente Cumbre Iberoamericana en Andorra.

Spain is commited to equal and universal access to vaccines, @selenagomez. Just this week, I have announced that we will make about 7.5 million doses available to Latin America and the Caribbean this year.

Only together we will succeed.



See you at #VaxLive! https://t.co/r26TNOBx7R — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 25, 2021



Como parte de la campaña del 'Plan de recuperación del mundo' de Global Citizen, 'Vax Live: The Concert to Reunite the World' reunirá en un concierto a artistas, animadores, líderes mundiales, entre otros, para apoyar la equidad en las vacunas en todo el mundo.



Con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS); la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el primer ministro italiano y líder del G20, Mario Draghi; el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; la primera ministra de Noruega, Erna Solberg; el primer ministro de España, Pedro Sánchez; y el Estado de California, 'Vax Live' será presentado por Selena Gomez e incluirá las actuaciones de Jennifer Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin y H.E.R.



El evento, que será transmitido el sábado 8 de mayo, busca aumentar las donaciones y que se compartan dosis de vacunas con las poblaciones prioritarias del mundo. Asimismo, apela a filántropos y empresas a donar suficientes "dólares-por-dosis" para vacunar a los 27 millones de trabajadores de salud de primera línea en los países más pobres, quienes aún no tienen acceso a las vacunas.