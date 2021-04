Así suena 'Otra oportunidad', la canción póstuma de Alex Casademunt junto a su hermano

Actualizada 26/04/2021 a las 09:14

El pasado 3 de marzo fallecía en un accidente de tráfico Alex Casademunt. El cantante tan solo tenía 39 años y dejó muchos proyectos sin terminar.

Casademunt, conocido por su participación en la primera edición del programa Operación Triunfo, preparaba su vuelta a la música junto a su hermano Joan, con el que ya sacó varios singles en el pasado. Ahora Sonogrand, su discográfica, ha sacado a la luz una de ellas. 'Otra oportunidad', es un adelanto del álbum que se publicará próximamente.

"Aquí tienes la canción que compusiste y quisiste que cantara contigo. Siempre capaz de hacer magia. T'estimo", ha escrito Joan en su perfil de Instagram.

LETRA DE OTRA OPORTUNIDAD, DE ÁLEX CASADEMUNT

Cerrarse a llorar a escondidas

Lavarse la cara, fingir que no pasa nada

Y al salir, mostrarte mi mejor sonrisa

Tengo claro que lo nuestro se termina

Me vuelvo a sentar

Tú me miras en silencio

Te piensas que estoy bien

Y en realidad estoy tan muerto

Y alzas la voz

Dices que no

Que me quieres pero que sin mi estarás mejor

La vida no se mide por lo que tú respires

Sino por los momentos que te dejan sin aliento

Y tú fuiste el mejor

De todos, el más bello

Te vas y ya no queda más remedio

Solo dame una oportunidad, por favor

Que he pasado muchas cosas

Y ya sé que como tú no hay dos

Los errores del pasado solo pueden cambiar a mejor

Pero no te vayas, por favor

Solo una más

Una sola oportunidad

Encerrarse a coser poco a poco las heridas

De este pobre corazón que no tiene solución

Y por más que te imagino en todos mis días

Tengo claro que ya no estás en mi vida

La vida no se mide por lo que tú respires

Sino por los momentos que te robaban el sueño

Y yo que era el mejor, de todos el primero

Te vas y ya no queda más remedio

Solo dame una oportunidad, por favor

Que he pasado muchas cosas

Y ya sé que como tú no hay dos

Los errores del pasado solo pueden cambiar a mejor

Pero no te vayas, por favor

Solo dame una oportunidad

Una oportunidad entre tú y yo

Los errores del pasado solo pueden cambiar a mejor

Pero no te vayas, por favor

Por favor

Solo una más

Una sola oportunidad

Cerrarse a llorar a escondidas