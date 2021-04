Las 'txistorras' se estrenan en el New York Times

Actualizada 13/04/2021 a las 09:06

Cuenta el periódico The New York Times con un perfil en Twitter en el que va enumerando todas las nuevas palabras que salen en sus páginas. Y así, sin más, te encuentras leyendo un sinfín de términos tan dispares como 'saladitos' o 'acomedido', por no mencionar los cientos de palabras inglesas y de otros idiomas que van nutriendo esa interminable lista.

Y entre esos nutrientes, las 'txistorras', ese embutido famoso de la tierra y que lo mismo nos sirve aquí para tomarlo como un pintxo que para aderezar algún guiso.

txistorras — New New York Times (@NYT_first_said) April 12, 2021

Ha sido el periodista Pete Wells el 'culpable' de que el término haya aparecido negro sobre blanco en el rotativo estadounidense. Well se refirió a las txistorras en una reseña que hizo sobre el restaurante Ernesto's, un local de comida vasca situado en el Lower East Side de la ciudad de los rascacielos.

El periodista menciona las tapas, las gildas (encurtidos clavados en un palillo), los pintxos y, claro, las txistorras, a las que define como "salchichas del tamaño de un pulgar" que tienen un brillo rojo y que llevan pimentón.

También habla el Wells del origen del nombre del local, y explica que hace referencia a cómo los españoles llamaban a Hemingway. A propósito del famoso escritor, aparece en el texto el Café Iruña de Pamplona.

Para finalizar, el autor cuenta cómo el Ernesto’s era uno de los locales más famosos de Nueva York justo antes de que estallase la pandemia.