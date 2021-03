Un chef valenciano registra un arroz cocinado con oro de 24 quilates y ostras

Actualizada 24/03/2021 a las 14:02

El chef valenciano Rubén Fenollar acaba de registrar la receta de su nueva creación culinaria en la que introduce oro de 24 quilates en un arroz negro con ostras rizadas y que ha despertado ya el interés de restaurantes de todo el mundo.



De un caldo de marisco, un sofrito tradicional y tinta de sepia nace este arroz de variedad albufera con Denominación de Origen Valencia, al que se le añaden ostras rizadas por encima que el cocinero corona con láminas de micras de oro, "tan finas como cuatro veces un pelo humano", cuenta Rubén Fenollar a EFE.



La idea nació durante su proceso de pensar en la elaboración de "platos diferentes" y, como "gran defensor del arroz" que se confiesa, con la intención de ensalzar más este producto y "llevarlo a otros límites más allá del arroz o la paella convencional".



"Se me ocurrió combinar el lujo con el oro y las ostras y, tras estudiar la posibilidad de que se pudiera digerir, se dio el ok y a trabajar", asegura el chef, que explica que ha registrado la propiedad intelectual de la receta para que "quede registrada como que la ha hecho un cocinero valenciano".



Como cuenta, no es una patente porque "no he inventado nada, porque el oro se come desde la Edad Media" pero sí ha ideado "insertarlo dentro de un arroz".



Pese a ser un metal y que pueda chocar comerlo, Fenollar ensalza "las propiedades muy buenas para la salud" que tiene el oro y valora que se podía "introducir en el mundo gastronómico" y aunque destaca que como metal precioso incrementa el precio del plato, asegura que "no es excesivo" y son "caprichos que uno puede tener".



"Es la joya -de sus platos-", admite e incide en que experimenta mucho con arroces porque "todos hacemos la mejor paella valenciana", pero él quiere innovar para "impulsar el arroz valenciano más allá de ese plato reconocido mundialmente".



Según explica el cocinero, su plato no ha pasado desapercibido y ha recibido ofertas de diferentes clientes interesados, tanto a nivel nacional como de diferentes puntos del planeta, como Dubái o Miami, muy dados a este tipo de elaboraciones en sus restaurantes.