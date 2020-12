Miki Núñez: "Si sigues lo que proclama Vox, no vengas a mis conciertos"

Actualizada 31/12/2020 a las 09:59

No es muy frecuente, pero a veces algún personaje famoso da su opinión sobre los partidos políticos actualmente en activo en España. El último en hacerlo ha sido un joven cantante que participó en 'Operación Triunfo 2018'.

Miki Núñez, que también representó a España en 'Eurovisión' en el año 2019, ha sido uno de los 'trending topics' destacados esta semana a raíz de una controvertida entrevista concedida al diario El Mundo con motivo del lanzamiento de su segundo disco, 'Iceberg'. En ella, no dudó en cargar contra Vox.

"Si sigues lo que proclama Vox, no puedo hablar catalán, ni puedo estar a favor de la homosexualidad. Pues esas personas que no vengan nunca más a mi concierto", ha declarado sin tapujos el extriunfito. "Ni me parece mal, para hacer un cribaje de gente idiota en mis conciertos. Si eres de Vox no me vas a escuchar, porque me he cagado en vosotros 50.000 veces y me parece de puta madre".

Por ello, y ante la expresión "El otro día me cagué fuertemente en Vox" que pronunció, la formación de extrema derecha criticó a Miki Núñez en Twitter.

"A ver, pintamonas, que quedaste de los últimos en Eurovisión. Para ti cantar y no cagarla ya es un esfuerzo", respondió en un tuit el partido dirigido por Santiago Abascal.

Muchos partidarios de la derecha son los que han seguido esta crítica hacia el intérprete de 'La venda' o 'Me vale', pero parece que el cantante no ha necesitado responder, pues otra gran cantidad de usuarios han salido en su defensa.

"Tuvo más votos Miki en Eurovisión que vosotros en la moción de censura", tuiteó un usuario. "¿Sabéis lo que tiene él? El cariño de toda esta gente", bromeó otro tuitero con el mítico meme de Belén Esteban.

tuvo más votos miki en eurovisión que vosotros en la moción de censura

Miki Nuñez en Eurovisión: 53 votos



Miki Nuñez en Eurovisión: 53 votos

La moción de censura que le hicisteis al gobierno: 52 votos

Vox : ese tal Miki Núñez quedó 22 eurovision, no le importa a nadie

Vox : ese tal Miki Núñez quedó 22 eurovision, no le importa a nadie

Yo : sabéis que es lo que sí tiene?

