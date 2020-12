El emotivo mensaje navideño de Ana Obregón a su hijo, Álex Lequio

Actualizada 24/12/2020 a las 10:56

La presentadora Ana Obregón cierra estos días el peor año de su vida después de que la pasada primavera falleciera su hijo, Álex Lequio, víctima del cáncer. Por ello, ahora la actriz ha querido lanzarle un mensaje con motivo de la Navidad más extraña y triste que va a vivir.

Obregón ha publicado un vídeo en el que se la puede ver junto a su hijo cuando este era muy pequeño, durante una de sus primeras Navidades, junto a un emotivo mensaje días antes de que se sume a Anne Igartiburu para dar las Campanadas en La 1 de TVE.

Acompañando el texto con el habitual hashtag "#Alessforever", la bióloga no ha ocultado su dolor: "Me has regalado las 27 Navidades más felices de mi vida. Con papá mirabas al cielo a ver si llegaba papá Noel mientras yo escondía los regalos debajo del pino".

"Ahora me toca a mi mirar al cielo para ver la estrella que más brilla y sentir tu luz que me da fuerzas para vivir esta Navidad que ya no es Navidad y que ya nunca lo será sin ti", rezan las últimas líneas.

La pasada semana, la presentadora recordó a su hijo, fruto de su pasada relación con Alessandro Lequio (quien también suele dedicarle algunos posts en Instagram), al cumplirse siete meses de su fallecimiento a causa de un cáncer.

"Siete meses sin ti. Siete meses sin mi hijo. Siete meses sin vivir. Brillaste en esta vida y ahora en la eternidad. Te quiero desde siempre y para siempre. Hoy no puedo decir más... A veces la simplicidad es la gloria de la expresión", apuntó Obregón, quien, apoyada por los suyos, retoma poco a poco la vida pública.

