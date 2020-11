Ana Obregón, a su hijo Álex en Instagram: "Este año las campanadas resonarán en la eternidad"

Actualizada 11/11/2020 a las 10:16

La Navidad de 2020 no va a ser una Navidad normal y corriente debido a la situación actual, pero por ello las cadenas de televisión van a dejar de retransmitir las Campanadas en Nochevieja. Mientras laSexta mantiene su apuesta por Cristina Pedroche y Alberto Chicote, este martes TVE anunció que las presentadoras de este año serán Anne Igartiburu y Ana Obregón.

La presentadora y actriz ha vivido el peor año de su vida, y no solo por la pandemia sino, sobre todo, por la prematura muerte de su hijo Álex Lequio víctima del cáncer la pasada primavera. Ana Obregón reaparecerá públicamente tras este duro trance y, por ello, ha querido dedicar las Campanadas de este año a su hijo.

"Retransmitir las Campanadas de fin de año un año más en mi casa, Televisión Española, es un privilegio que no podía rechazar", ha escrito Ana Obregón este martes en su Instagram. "Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí. De esta forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor".

"Mi Aless, sé que tú me darás las fuerzas que no tengo con tu ejemplo de lucha y tu amor. Este año las campanadas serán por ti 'mi todo'", ha dedicado. "Este año las campanadas resonarán en la eternidad".

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar