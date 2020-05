Así explicó Ana Obregón la enfermedad de su hijo Álex Lequio

Actualizada 14/05/2020 a las 15:27

"Su fortaleza me emociona", dijo Ana Obregón sobre su hijo meses antes de conocer la trágica noticia de la muerte de Álex Lequio este miércoles 13 de mayo. Acudió hace unos meses como invitada del programa de Telecinco 'Volverte a ver', que presenta Carlos Sobera en la cadena de Mediaset, y dio una entrevista tan esperada como emocionante. La presentadora y actriz habló sobre el cáncer que padecía su hijo, Álex Lequio, y cómo estaban viviendo el proceso de la enfermedad.

Entre nerviosa y emocionada, pero mostrando una admirable entereza, la polifacética actriz explicó: "Todo va muy bien, dentro del pronóstico que había va fenomenal. Estamos muy animados". Arropada por los aplausos y el cariño del público en plató, Ana Obregón aseguró: "Llevo ocho meses ausente, he hecho el papel más difícil de mi vida, de madre. Ahora estoy nerviosa, no me siento Ana Obregón, me siento madre de un hijo".

Obregón agradeció "el cariño de la gente en España" desde que viajó junto a su hijo a EE UU en busca de un tratamiento. "Es un camino horrible, duro, un camino de espinas, te sangran los pies, el corazón, pero esos mensajes de apoyo en redes sociales, cómo se ha portado la prensa, ese respeto, lo agradezco de corazón", añadió.

La actriz recordó su peor momento y que solo había llorado "dos veces" a lo largo de todos esos meses. "La primera fue cuando el médico me dijo que mi hijo tenía un tumor. Ese ha sido el momento más duro, eran las dos de la mañana, no podía llamar a nadie, estaba sola, mi hijo venía dormido de la anestesia, y yo no podía decírselo a él. Le dejé dormir y ha sido la única noche que he estado llorando, cogiéndole de la mano. Ese ha sido el momento más difícil". A partir de la mañana siguiente, añadía, "fue ponerse las pilas y tirar para delante".

Obregón contó que se enteraron de que el tumor de su hijo era maligno a través de una llamada de teléfono. "Daban un pronóstico muy malo para el tumor de mi hijo, en España había muy pocos casos, no sabían cómo tratarlo", de ahí que decidieran viajar a EE UU, a un hospital dirigido por un prestigioso oncólogo español, con el que logró contactar y que tenía un tratamiento más completo que en España, donde empleaban radioterapia de protones. "Por eso me he ido, no porque aquí no haya oncólogos buenísimos, que los hay, sino porque parte del tratamiento no lo había aquí", matizó.

En este sentido, Ana Obregón realizó un llamamiento al Gobierno español, para poner más medios y dinero para la investigación contra el cáncer. La curación del cáncer está avanzando increíblemente bien. Cáncer no es sinónimo de muerte, pero si no hay investigación, no se puede curar. "Tienen que dar dinero para que los oncólogos españoles, que son buenísimos, investiguen", insistió.

