Varias niñas simulan un grupo de WhatsApp de madres del colegio

Aunque para muchas personas los grupos de WhatsApp de madresy padres del colegio son un incordio, lo cierto es que han llegado para quedarse y a día de hoy son indispensables si no quieres perder un solo detalle del día a día de tus hijos en el colegio.

Está claro que este canal de comunicación, que se ha convertido en el principal para comunicar informaciones importantes, ha provocado que muchos padres y madres estén todo el día con el teléfono móvil en la mano. Ahora, parece que son los niños quienes han sabido dar la vuelta a la tortilla con humor.

Eso ha descubierto Ani Pérez, una madre que compartió en Twitter las capturas que la pasó su hija de 14 años del grupo de WhatsApp que comparte con sus compañeras de clase.

"Simulan todo el tiempo que son un grupo de madres y padres de esos en los que se habla de los deberes, las excursiones y otras novedades", tuiteó la mujer. "Tienen hasta quien hace comentarios desafortunados sobre política y quien envía imágenes de 'buenos días, grupo'".

Aun así, al ver cómo escribían las adolescentes, muchos comentaron que se lo estaba inventando, pues no tenían apenas faltas de ortografía. Pero Ani Pérez justificó esto con que su hija es una apasionada de la lectura.

Para quien dice que me lo invento porque no puede ser que mi hija de 14 años sepa escribir sin apenas faltas, aquí un par de fotos de hace años de ella leyendo. Porque —oh, sorpresa— las niñas y las adolescentes también tienen sus inquietudes culturales: https://t.co/zLSi7Kbqix

"De normal no usa mayúsculas ni signos de interrogación de apertura en WhatsApp, pero para imitar a una madre sí", justificó. Después, compartió la conversación que tuvo con su hija hablando de la viralidad del hilo: "Hay gente que no se lo cree porque dicen que escribes demasiado bien". "Pero con 14 años es normal, ¿no?", respondió la pequeña.

Aclaro algo: de normal no usa mayúsculas ni signos de interrogación de apertura en WhatsApp, pero para imitar a una madre sí. Que muchas adolescentes escriban en redes sociales con faltas es deliberado y tiene que ver con otra manera de entender el lenguaje, no con que no sepan.