Así pueden robar tu cuenta de WhatsApp y cómo evitarlo

La tecnología es un terreno abonado para las estafas. A través del móvil, sobre todo, los estafadores y ciberdelincuentes se las ingenian para acceder a nuestra información y aplicaciones y dar el golpe.

Si hasta hace un tiempo el foco estaba puesto en el robo de datos bancarios a través del móvil, ahora es WhatsApp la aplicación que está en el punto de mira de los delincuentes cibernéticos.

Una de las últimas estafas que se ha dado a conocer tiene como objetivo robarte la cuenta de WhatsApp. Varios medios han publicado cómo se desarrolla. Incluso WABetaInfo puso en su Twitter una captura de pantalla:

This is #FAKE. WhatsApp doesn't message you on WhatsApp, and if they do (for global announcements, but it's soooo rare), a green verified indicator is visible.

WhatsApp never asks your data or verification codes.@WhatsApp should ban this account. https://t.co/nnOehPL8Ca