Tamara Falcó, ilusionada con un diseñador de coches de 31 años

Actualizada 24/11/2020 a las 06:00

Desde hace unos meses era un secreto a voces y aunque la propia Tamara Falcó no había querido confirmarlo, finalmente sale a la luz su incipiente relación con Iñigo Onieva, un joven diseñador de coches de 31 años y hermano de la actriz Alejandra Onieva. Ha sido 'Vanitatis' la primera en avanzar la noticia aportando unas imágenes de la pareja este pasado domingo en la terraza del recién inaugurado Hotel Four Seasons, y otra junto a un grupo de amigos en el ascensor, que el propio Onieva compartió en sus redes sociales.

Hasta ahora desde el entorno de la futura marquesa de Griñón se desmentía la noticia e incluso se hablaba de que no era nada serio, de ahí que ella no haya querido hacerlo público.

Cuando fue preguntada la semana pasada por cómo definiría la relación con Iñigo, prefirió no pronunciarse al respecto. Es cierto que están saliendo juntos pero es muy pronto para ponerle etiquetas y más conociendo las convicciones de Tamara. Si no va en serio, no confirma la relación. Este martes verán la luz las primeras fotografías de la pareja juntos coincidiendo con la celebración del 39 cumpleaños de Tamara, el pasado viernes. Un descuido ya que hasta ahora había conseguido esquivar a los paparazzis en todas sus salidas. Iñigo, ocho años menor, estudió Ingeniería Técnica en Diseño Industrial en la madrileña Universidad Antonio de Nebrija y presume en su currículum de un máster de Diseño de Automóvil en el Royal College Of Art de Londres. Y aunque ha trabajado para empresas del motor como Seat y la italiana Zagato, ahora mismo está en el paro. Vive con su madre y el segundo marido de ésta en la lujosa urbanización de La Moraleja. Su padre reside desde hace años en México desde donde desempeña su cargo como director global de E-Commerce del Grupo Barceló, y también se ha vuelto a casar.

Tanto él como su hermana, la actriz Alejandra Onieva, suelen visitarles con frecuencia ya que allí tienen además un hermanastro de catorce años. La 'cuñada' de Tamara se ha hecho un hueco en el mundo de la interpretación. Dejó sus estudios de Publicidad por un papel fijo en 'El secreto de Puente Viejo', la serie de Antena 3. De ahí paso a 'Alta mar', en Netflix y 'Presunto culpable' (A3).