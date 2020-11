Dulceida: "A nadie debería interesar lo que gano o dejo de ganar"

Actualizada 06/11/2020 a las 11:09

Se la conoce como Dulceida pero en realidad se llama Aida Domenech y se hizo famosa hace unos años tras convertirse en una de las primeras 'influencers' de España. La catalana no ha parado de trabajar desde que hace doce años alcanzara la popularidad con su blog personal.

En un vídeo de YouTube, Dulceida ha querido compartir algunas reflexiones sobre su experiencia de los últimos años como creadora de contenido en Internet.

La 'influencer' ha compartido una publicación titulada 'La publicidad en las redes sociales', en la que se ha dedicado a hablar sobre el trabajo de los 'influencers' y de su propia experiencia como pionera en este ámbito: "Como la mayoría sabéis, llevo muchos años dedicándome a esto y me apetece hablar con vosotros".

La joven de 31 años cuenta que un 80 % de los contenidos que comparte en Instagram no son remunerados, y que el 20 % restante forman parte de su trabajo con las marcas, con las que suele desarrollar campañas a largo plazo.

SU DÍA A DÍA COMO 'INFLUENCER'

En cuanto a las recomendaciones de productos, Dulceida es rotunda: habla de lo que quiere independientemente de que le paguen por ello. "Muchas veces alguien se queja de que esté haciendo publicidad. ¿Qué problema hay? Yo no te obligo a que te lo compres. Si crees que un producto que tengo te puede funcionar, adelante. Yo recomiendo de la misma manera si me pagan o no".

La 'influencer' asegura, también, que se "agobia" si está dos días sin trabajar, a pesar de la flexibilidad que le garantiza su trabajo. En este sentido, añade que hay día en los que se queda hasta las 22.00 horas trabajando con su jefe de prensa y su representante para tratar las campañas, que deben ser afines a ella.

Por otro lado, la joven recibe decenas de paquetes a la semana: "Para mí no son regalos, y no me gusta parecer la teletienda. Yo intento no hacerlo, me organizo para no promocionar varias veces en el mismo día".

LA PREGUNTA DEL MILLÓN: SUS INGRESOS

Finalmente, Dulceida rescata una de las preguntas que más le escriben sus seguidores: cuánto dinero cobra. "No voy a decir lo que gano o lo que dejo de ganar. A nadie le debería de interesar. Cada persona tiene su caché. Depende de la campaña pides una cosa u otra", explica.

"Hago muchas cosas gratuitas por apoyar marcas pequeñas... Hay unas tarifas estándar, pero siempre depende de la marca y de la acción", zanja la catalana en el vídeo. Su canal de YouTube cuenta con más de 2,2 millones de seguidores y su perfil de Instagram supera la vertiginosa cifra de 2,8.

