La 'influencer' María Pombo, una premamá de revista

Actualizada 30/08/2020 a las 13:30

Desde que María Pombo anunciara en redes sociales -el contexto natural de la madrileña- que estaba embarazada se ha convertido en la premamá más mediática. De las ecografías a las primeras patadas del futuro bebé, la 'influencer' comparte todo el proceso de gestación con sus seguidores de Instagram, más de un millón y medio. Aunque hace algún tiempo que la joven de 25 años ha dado un sorprendente salto a la prensa del corazón, con un pico de interés el pasado verano cuando se casó en Cantabria con el empresario Pablo Castellano. Estos días hacía doblete en la popular revista del saludo. Era portada en su publicación de moda y, además, la pareja presentaba, vía exclusiva, ante los lectores del semanario rosa, el nuevo hogar que han reformado en Madrid. Ella misma expresaba el impacto de convertirse en protagonista, "creo que jamás me va a dejar de sorprender. Paso por el kiosco y, de repente, me veo ahí.", comentaba en algunos de sus 'stories'.

La 'instagramer' no puede ocultar su felicidad y así lo repite en sus publicaciones. Está disfrutando de un verano con vacaciones entre familia y amigos, compagina varios proyectos profesionales y Martín, el pequeño que llegará a finales de año o principios del que viene, ha conseguido que olvide la esclerosis múltiple que le fue diagnosticada hace algunos meses. Como icono de moda, María Pombo no abandona su personal estilo, siempre natural y femenino, sin caer en excesos. Pasado el ecuador del embarazo, ha renunciado a las prendas premamá como tal, pero los looks que comparte reflejan comodidad y holgura suficientes para asegurar que viste a la última y marcando tendencias. Aunque su esencia es clásica, hay ocasiones en que apuesta por la mezcla de tejidos, como el estilismo 'trendy' en el que fusionó un chaleco de punto amplio, un pantalón satinado y sandalias de doble tira con tacón grueso. Básicos que ella supo voltear con acierto. Los vestidos han sido sus aliados en estos calurosos meses, de ahí que contara con un armario veraniego amplísimo con diseños de esencia mexicana, perfectos para los días de playa; otros de corte drapeado, adaptables a su cambiante silueta; de punto grueso en rayas y anudados marcando la tripita; fluidos con textura y mangas abullonadas; o de tirantes en un 'tendencioso' 'tie-dye'.



Maxipañuelos

Hasta improvisaba sus modelos con maxipañuelos anudados al cuello y siempre acompañada del sombrero como complemento fetiche. Otros de sus referentes estivales han sido la falda tipo pareo o las camisas blancas de diferentes larguras, siempre fresca y perfecta en sus elecciones del todo 'fashion'.

Como ha demostrado con su colección de bañadores y biquinis, ganando el sempiterno negro, con algunos toques de color en modelos más bien básicos o, como mucho, estampados. En cuanto al calzado lo mismo ha sorprendido optando por unas menorquinas con plataforma que pisando 'vintage' en cangrejeras.



Espera ansiosa presentar todas las prendas de 'Name the brand', la firma de moda que lidera y que vio cómo todo el proceso de producción se paraba por la pandemia de la Covid-19. Se sumará al proyecto textil anterior 'Tipitent' y al resto de compromisos que hacen que su nombre sea un negocio. Imagen de diferentes marcas, la 'influencer' puede ser considerada la 'princesa del pueblo' viral, rivalizando en cifras y repercusión con compañeras como Dulceida o Alexandra Pereira. El símil con Belén Esteban puede funcionar y se entiende después de que compartieran portada como novias de interés masivo. Seguro que Pombo también ejercerá de madraza y dirá bien alto que por su pequeño (y cada 'like') "ma-ta".