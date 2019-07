Actualizada 12/07/2019 a las 10:33

La influencer navarra Verdeliss, madre de siete hijos, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía tomada en San Fermín en la que aparecía, vestida de blanco y con pañuelico, y dando de mamar a su hija pequeña Miren en la calle.

A raíz de esa imagen, la exconcursante de Gran Hermano se ha sorprendido por las críticas recibidas por amamantar en público y ha iniciado la campaña #MisTetasNoSonTuAsunto. Más de 2.000 madres ya se han sumado a la causa iniciada hace más de 48 horas.

Verdeliss, por su parte, ha escrito: “No voy a tapar a mi bebé mientras amamanta, igual que yo no comería con un trapo en la cara. No voy a limitar su consumo, pues nadie merece pasar hambre... y resulta que Miren, exige estar tooooodo el día enganchada. Y resulta también que detrás de esta lactancia hay un amor titánico, pero también más lágrimas de las imaginables que superamos juntas. ¿Y si nos animamos a iniciar nuestra revolución?”.

Y ha invitado al resto de usuarias a sumarse a su "revolución. “Padeciendo o no padeciendo, os invito a llenar Instagram de lactancia. Madres que lactan y POR SUPUESTO sin olvidar, madres que dan biberón... porque sus tetas, que no aparecen, también son su asunto y de nadie más que suya es competencia juzgar si es lo correcto”.

Y concluye: “Asco a mí me da la corrupción, la violencia, los abusos, desigualdades, injusticias… ¡la homofobia, racismo, machismo! No ver a un bebé alimentarse de la forma en que la naturaleza lo ha dispuesto”. Y concluye: “Y cuanto más se escandalice el mundo, con más libertad amamantaré a mi hija. No es mi derecho, es el suyo a ser alimentada cuándo, cómo y dónde necesite. El problema no está en nosotras, sino en los ojos de quién sexualiza la lactancia materna”.

