Laura Escanes responde a quienes la critican como madre

Es una de las 'influencers' más populares en España, sobre todo desde que formalizara su relación con el publicista y presentador de televisión Risto Mejide. La diferencia de edad con este le ha granjeado muchas críticas, pero ahora parece que sus detractores las lanzan en otra dirección.

Después de ser madre, la joven empezó a recibir críticas en las redes sociales a raíz de los comentarios y reflexiones que ella misma publicaba en sus redes sociales, sobre todo cuando hablaba de planes ajenos a su dedicación como madre.

"¿Vas al ginamsio? ¿Y qué haces con la niña?", "¿Sales de fiesta? ¡Pero si eres madre!", "No deberías publicar estas fotos en redes que eres madre"... Son solo algunas de las frases que recibe.

"Soy madre y me pongo vestidos cortos. Me hago fotos en bikini, juego al Animal Crossing, me opero el pecho y me voy con mis amigas de cena. Tengo tiempo para leer. Me voy con mi pareja un fin de semana. Voy al cine, voy de compras, me maquillo, escribo. Contesto a mis haters, hago stories desde el sofá, hago vídeos tontos, me río… También cambio pañales. Doy biberones. Acuesto a mi bebé. Duermo con mi bebé. Juego. Exploro la casa, el jardín, le quito el césped de la boca. Me baño con ella. Cocino para que decida no comer nada. Me desespero. Me sonríe. Se me pasa. Paseamos", ha expresado.

Harta de estas críticas, Laura Escanes ha querido responder para dejar constancia de que ser madre no implica dejar de ser una persona con una vida normal, porque ambas cosas son compatibles.

"Si tienes ayuda, porque tienes ayuda. Si tiras de los abuelos, porque te lo crían los abuelos. Si no tienes opción y empieza la escuela infantil, que es muy pequeño. Si sales, porque sales. Si no sales, porque no tienes vida y eres una aburrida. Si das el pecho más de 1 año, que es muy mayor. Si no lo das, es lo peor que le podías hacer a tu hijo. Si haces BLW, que no comen nada. Si das triturados, que así no aprenden. Si porteas, que los acostumbras. Y así hasta el infinito y más allá", concluye.

