J. Warx, el grafitero de los murales virales sobre la covid y el rey emérito

Actualizada 31/08/2020 a las 10:26

Su nombre artístico es J. Warx, lleva "rallando paredes" desde 2008, y en los últimos seis meses ha visto cómo cinco de sus murales en Valencia sobre el coronavirus y sobre el rey emérito se han convertido en virales en las redes sociales y han llegado también a los medios de comunicación.



Este valenciano de 25 años, que en febrero aparcó su profesión de ingeniero químico industrial para pasarse un año pintando, es el autor de grafitis como el de Fernando Simón atragantándose con una almendra, el del cantante Miguel Bosé como el doctor Nick de Los Simpson por sus declaraciones sobre las mascarillas, o el del rey emérito.



ECHAR UNAS RISAS



"Me hace mucha gracia que me entrevisten por pintar las paredes o que tenga una entrada en la Wikipedia", explica el artista callejero, quien aclara: "Esto es un pasatiempo, me lo estoy pasando bien y estoy echando unas risas".



Su primer mural viral fue el que pintó en el barrio valenciano de Benimaclet a finales de febrero, cuando nadie pensaba que el coronavirus podía conllevar la suspensión de las fiestas falleras, y en el que bajo el título "Out Fallas 2020" imaginaba un atuendo autóctono compuesto por bolsas de basura de la cabeza a los pies.



"Es el que más me gusta, porque fue una situación que imaginé y luego ocurrió" de alguna manera, señala el artista, quien explica que a la hora de inspirarse echa mano de la televisión y de Internet, que es "una fuente interminable de memes".



FERNANDO SIMÓN Y EL REY EMÉRITO



A principios de junio convirtió en mural el ataque de tos del doctor Fernando Simón en una rueda de prensa tras haberse comido una almendra, "un momento gracioso en medio de una pandemia" que plasmó para "levantar sonrisas", precisa.



Justo al lado de esta obra pintó en julio un grafiti sobre el rey emérito, primero con el mensaje de "Corina real" que luego cambió por el de "Chiques, luego os hago un bizum", y que tras haber sido vandalizado por la extrema derecha lo ha rehecho y ha puesto la frase "¿Quién es JuanCar? Yo soy tipo de incógnito".



Resta importancia al que le rallaran este mural -"unos duran más, otros duran menos, es lo que pasa cuando pintas en la calle y estoy acostumbrado"-, y reivindica que un grafiti callejero "lo ve en un día más gente en un día que en un museo".



TODO ES SUSCEPTIBLE DE IRONIZAR



J. Warx considera que en la actualidad hay muchas situaciones y personajes susceptibles de convertirse en foco de su ironía, como lo han sido un joven que salió en un programa de televisión que presumía de ponerse mal la mascarilla o, el último, el cantante Miguel Bosé tras sus declaraciones sobre la pandemia.



"Podría citar a cinco personas que ahora mismo la están liando y a las que podría pintar con un mensaje", señala el grafitero, quien por ejemplo pintaría al ministro de Sanidad, Salvador Illa, acompañado de la frase "grupo de expertos" y, debajo, "error 404 not found".



Respecto a la repercusión de sus trabajos, defiende que pinta lo que quiere y que le llegan mensajes buenos y otros no tanto, como los de otros artistas que cuestionan la calidad de sus obras: "Mi obra no es realismo, es una caricatura, y lo bonito es el conjunto con el mensaje", defiende.



Cuando finalice su "año sabático", pensará si sigue pintando o vuelve a trabajar, porque, destaca, "esto no da dinero" -de hecho está haciendo camisetas e impresiones en tiradas limitadas de sus obras para abaratar el coste de la pintura-, si bien en breve empezará un Máster de Ingeniería.



"No sé hasta dónde llegará esto, a lo mejor se acaba ya o va a más; de momento es una situación que contaré como una anécdota", concluye.