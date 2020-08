Una estafa en Facebook utiliza una cuenta falsa de Verdeliss

Actualizada 28/08/2020 a las 13:01

No es la primera vez, ni la última, que un famoso ve cómo alguien utiliza su imagen para engañar a los demás. Desde Pablo Motos a Risto Mejide han visto cómo, a través de cuentas en diferentes redes sociales, suplantaban su identidad para aprovecharse de los usuarios más incautos.

Verdeliss ha utilizado su cuenta de Instagram para advertir de la estafa. Así, la exconcursante de Gran Hermano VIP explicaba cómo en una cuenta falsa de Facebook con su imagen se animaba a sus seguidores a registrarse en una web y dar el número de teléfono. Así, los participantes podrían ganar 1.000 euros, que supuestamente que ella daría la influencer “para compartir la felicidad con sus fieles seguidores".

"Me comentáis muchas que os ha llegado esto por Facebook. Ya han borrado la cuenta, pero desde aquí alerto a quien haya rellenado sus datos: No soy yo. Tomad las medidas necesarias de prevención. Y para quien en un futuro pueda encontrar un anuncio similar... jamás sería ese mi proceder. No participo en este tipo de actividades", explicó Verdeliss en las historias de Instagram.

Para terminar, la youtuber e instagramer aconsejó a sus seguidores desconfiar de cualquier noticia que vean similar con rostros de famosos e influencers: "Porfi, desconfiad siempre como primera opción cuando la cuenta no sea la oficial. Asco de seres que utilizan con malas artes las redes".

Te puede interesar

Te puede interesar