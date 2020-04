'Smishing','fishing', 'sexting'... Cien intentos de estafa en los últimos quince días en Navarra

Actualizada 30/04/2020 a las 09:38

La Guardia Civil de Navarra ha atendido un 70% más de consultas relacionadas con posibles estafas desde que se ha declaró el estado de alarma, 100 en los últimos quince días, aunque las denuncias por este delito han bajado.



Un análisis de las llamadas recibidas en el 062 refleja que desde mediados de marzo ha detectado la estafa conocida como "sextorsión", en la que se amenaza a la víctima con difundir un vídeo de contenido sexual si no paga cierta cantidad de dinero, en torno a 1.900 euros, aunque la Guardia Civil cree que no guarda una relación directa con el confinamiento.

En estos momentos son 9 las denuncias que esta investigando por intentos de estafa en la modalidad de sexting, en las que el autor previamente establece contacto con la víctima a través de redes sociales, y ha recibido más de 20 comunicaciones solicitando información sobre ella.



Además se ha detectado una campaña "masiva" de Smishing, mensajes SMS fraudulentos, mediante los cuales se pretende suplantar al Servicio de Empleo para, con la excuso de un ERTE, obtener de la víctima datos de identidad y bancarios con los que luego poder realizar cargos en su cuenta.



Para evitar esta estafa el Servicio de Empleo en Navarra va a modificar le texto de su mensaje, que a partir de ahora dirá que "ha reconocido tu prestación/subsidio. Consultas en la WEB oficial del SEPE. Poner en el buscador estado de mi prestación".



El ransomware, malware que encripta o cifra los archivos de nuestro dispositivo y que requiere de un rescate económico por su recuperación, también ha sufrido su “adaptación” al estado de alarma y ahora aparece el denominado “coronaware”.



Este se hace principalmente por correo electrónico aunque también puede llegar a través de aplicaciones de mensajería o redes sociales, y mediante el gancho de instrucciones o alertas sobre el COVID-19 insta al usuario a seguir un enlace o link supuestamente para visionar un vídeo o un archivo.



También se han notificado a la Guardia Civil llamadas por un supuesto “soporte técnico” mediante las cuales, aprovechando la cuarentena y el teletrabajo, el ciberdelincuente induce o convence a la víctima para conseguir sus datos confidenciales, o la descarga de algún tipo de software malicioso o de control remoto, para finalmente obtener y usar sus datos bancarios.



Otros engaños basados en la ingeniería social, como el “phishing”, suplantan la identidad de instituciones o entidades por correo electrónico, realizan ofertas de trabajo fraudulentas, servicios de “falsos” cupones gratuitos, o campañas de colaboración para ayudar económicamente a través de organismos públicos o privados o instituciones humanitarias.



Se trata de aprovechar y utilizar como “gancho” la actual situación del COVID-19 para finalmente obtener o recabar del usuario sus datos o credenciales bancarias y así lucrase económicamente mediante el engaño.



Ante estos intentos de estafa, la Guardia Civil aconseja mantener la calma y sopesar la veracidad de la propuesta que siempre se base en la urgencia y el miedo, no acudir a los enlaces o link que sugieren y contrastar la información mediante email o teléfono.



Otras recomendaciones son no realizar ningún tipo de pago ni transferencia bancaria, no facilitar datos personales ni bancarios y prestar especial atención a los archivos con las siguientes extensiones: .exe, .vbs, .docm, .xlsm, y .pptm.