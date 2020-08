Madonna celebra su 62 cumpleaños en Jamaica, sin mascarilla y al estilo rastafari

Actualizada 19/08/2020 a las 10:19

En el año del coronavirus se podrán cancelar todas las fiestas del mundo... menos la del cumpleaños de Madonna. La diva del pop no perdona. Y si en marzo consiguió doblegar a la covid, el domingo cumplió 62 y desde entonces no ha parado de celebrarlo. Haber llegado viva a esa edad la tiene literalmente flipada. Sobre todo porque ha elegido Jamaica como escenario de sus extravagancias festivas. Mujer extrema por naturaleza, la cantante entró el año pasado en sus 61 disfrazada de general del ejército (en short), y este ha optado por un look a mitad de camino entre valkiria y rastafari... El resultado es tan insólito que cuesta saber si esa es realmente Madonna o Cicciolina.

Una mujer debería poner fin a los retoques estéticos mucho antes de descubrir que se parece más a otras operadas que a sí misma. Por desgracia para Madonna, ya es demasiado tarde. De tanto estirarse el rostro y de tanto luchar contra la ley de la gravedad, más que borrar las arrugas, ha conseguido invertirlas: ahora son horizontales. Pero a ella que le quiten lo bailao, lo bebido y lo fumao... Muy metida en su papel, la diva se ha dejado retratar con los ojos vidriosos y un 'porrito' en la comisura de los labios, mientras sujeta una bandeja repleta de marihuana y papel de fumar... Se puede decir más alto pero no más claro: 'Welcome to Jamaica', proclama desde su Instagram.

ABANICO EN MANO

La foto de ayer martes se titulaba: 'La fiesta de cumpleaños continúa'. Pero la imagen ya era más acorde a su edad: Madonna apagando un sofoco con un abanico... No obstante, hablar de menopausia y Madonna es casi un sacrilegio. Está claro que a ella le da pánico envejecer. Tal vez por eso, a medida que va cumpliendo años, sus novios los van perdiendo. El de ahora tiene 26 primaveras, o sea, como Madonna pero al revés. Y encima el jovenzuelo aparenta unos 23, la edad de Lola, la primogénita de la cantante. Se llama Ahlamalik, que suena a 'Ala Madrid' en árabe, se apellida Williams y es un afroamericano de California, hijo de militar, flacucho, de fino bigotillo y con un enorme talento para la danza. Su misión: "Cambiar el mundo a través del arte"... Tal vez lo consiga si no se lo come antes su novia.

La fiesta se celebró, según el portal Page Six, en el Hotel Round Hill and Villas de la bahía de Montego, aunque, sorprendentemente, en la web oficial de dicho resort se especifica que se han visto obligados a cerrar por la pandemia... ¿Será quizás porque en el sarao nadie llevó mascarilla? Una molesta lesión de rodilla ha condenado a Madonna a celebrar su 62 cumpleaños apoyada en una muleta (y en su mulato, que no va a ser ella menos que Julio Iglesias). Al interminable jolgorio asistieron también al menos cinco de sus seis hijos, cuatro de ellos adoptados y de origen africano. En un vídeo publicado por ella misma se ve a la cantante haciendo 'twerking', agitando una maraca, brindando... Y, todo ello, con cara de 'qué bien estaría yo en mi cama'.