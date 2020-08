Actualizada 17/08/2020 a las 06:00

Si la infidelidad fuera un virus, podría decirse que Eva González y Cayetano Rivera están vacunados y repletos de anticuerpos. La pareja no solo ha sobrevivido a la pandemia mediática provocada por Karelys Rodríguez (en el papel de 'la otra'), sino que ha salido reforzada. Unas fotos publicadas en exclusiva por '¡Hola!' retratan a la presentadora y al torero radiantes de complicidad mientras disfrutan del sol en una cala de Ibiza. Los dos espectaculares en traje de baño, con una enorme sonrisa en la boca, él recostado en el pecho de ella... Tan buen aspecto presentan que algunos medios no han dudado en afirmar que este podría ser su mejor verano.

Eva, por toda explicación, se ha limitado a colgar en su Instagram la imagen de postal de una puesta de sol ibicenca y la ha etiquetado 'goldenhour' (hora dorada). A sus seguidores, que están siempre al quite, ese pequeño guiño les ha bastado para entrar al trapo... "No hagas caso de los comentarios, son dañinos y eres tú quien crea tu familia. No lo eches por la borda con las niñatas que dicen y hacen. Solo quieren ganar dinero fácil a costa de tu felicidad", le aconseja una pareja desde Las Palmas. Casualmente, Karelys es canaria. Pero ya se sabe que nadie es profeta en su tierra...

Con nombre de culebrón venezolano, Karelys Rodríguez es una abogada, exmodelo y exrelaciones públicas de una famosa discoteca, que se dio a conocer en 2019 por unas fotos en las que aparecía paseando por Londres junto a Cayetano en actitud algo más que amistosa... Pero, por si aquellas imágenes no hubieran sacudido ya bastante los cimientos del matrimonio Rivera-González, padres de un niño de dos años, la canaria reapareció este verano decidida a "restaurar" su honor por la vía de contar la relación de seis años que, siempre según su versión, habría mantenido con el torero a espaldas de su mujer. "Mi gran error fue enamorarme de él", remataba.

TIRAR DE REFRANERO

Eva González reaccionó en un primer momento practicando la sabiduría popular encerrada en el refranero, que aconseja: a palabras necias, oídos sordos; y en boca cerrada no entran moscas. Ante las insistentes preguntas de los reporteros que salían a su paso, la presentadora de 'La voz' se quedó muda, e incluso se hizo la sorda. Sin embargo, su rostro, serio y sombrío, lo decía todo... Cayetano, por su parte, anunció acciones legales. Pero esta segunda embestida, con Karelys cacareándolo todo, se interpretó como la puntilla para la pareja. Se anunció incluso que Cayetano abandonaba los ruedos, incapaz (quizás viendo lo de Ponce) de soportar la presión de los medios y de la propia afición...

No obstante, los negros presagios no se han cumplido. Eva se ha recuperado de la presunta 'cornada' con la asombrosa celeridad con que se curan los toreros de raza, y Cayetano, aunque no va a estar en la Goyesca de Ronda organizada por su hermano Fran, se prepara para volver a vestirse de luces en septiembre. Su feliz escapada a Ibiza demuestra que la pareja está vacunada contra el 'Karelysvirus'. Falta por saber si esa inmunidad será permanente.