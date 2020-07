Un niño de Chesterfield, Reino Unido, ha sido noticia recientemente por el nombre con que sus padres le han registrado, 'Lucifer', pese a las reticencias de la funcionaria que les atendió y que trató de convencerles para que cambiaran de opinión.

El pequeño nació el pasado 6 de abril, de manera que sus padres, Mandy y Daniel, tuvieron que postergar el registro hasta unos cuantos meses después. La funcionaria se opuso a inscribirlo con ese nombre desde el primer momento.

"Estábamos muy emocionados por ir a registrarlo pero la mujer nos miró con cara de asco", contó el padre a 'The Sun'. "Nos dijo que nunca encontraría un trabajo y que los profesores no querrían enseñarle".

"Traté de explicarle que no somos creyentes y que Lucifer en griego significa 'portador de luz', pero no quiso escuchar", añadió. "Nos dijo que quizá podíamos ponerle otro nombre y llamarlo Lucifer en casa".

