Lydia Lozano y María Patiño se emocionan al recordar al marido de Paz Padilla

Actualizada 20/07/2020 a las 13:04

Las colaboradoras y compañeras de 'Sálvame' de Paz Padilla María Patiño y Lydia Lozano se emocionaron este domingo al comentar en directo el fallecimiento del marido de la presentadora, Antonio Juan Vidal, a los 53 años como consecuencia de un cáncer.

Fue a través del programa 'Socialité' de Telecinco, que presenta cada fin de semana María Patiño, cuando ambas compañeras comentaron el asunto vía telefónica. "Desde aquí, en nombre de todo el equipo de 'Socialité', Paz, te mandamos un besazo enorme, a ti y a la familia de tu gran amor", dijo Patiño este domingo mirando a cámara.

"Estoy sobrecogida porque yo trabajé con Paz la semana pasada. Su entereza, su fuerza... esa capacidad, esa profesionalidad de entregarse al público sin querer compartir su dolor más profundo y ha querido vivir con los suyos la enfermedad de su gran amor, de Antonio, a quien tuve la oportunidad de conocer en una comida y podría decirte que lo recuerdo como un hombre sensible, discreto y profundamente enamorado de Paz", ha recordado compungida la presentadora.

Patiño ha desvelado que ha escrito a su compañera y que esta le ha respondido rápidamente con un mensaje muy cariñoso, dándole las gracias y diciéndole que la quiere.

Por su parte, Lydia Lozano, que ha entrado en directo por teléfono también se ha mostrado visiblemente afectada por la pérdida de Antonio. "La he llamado y me ha impactado porque ella estaba como preparada. Me he puesto a llorar porque no sabía qué decirle y ella también se ha puesto a llorar. Me ha dicho: 'Es que si lloras, yo también me pongo a llorar", ha contado.

Ambas han comentado la actitud de Paz Padilla tras la muerte de Álex Lequio, cuando la presentadora aseguró que había que naturalizar la muerte. "Nos impactó a todos [esas declaraciones] y yo creo que ella estaba hablando en primera persona", ha comentado Lozano, una opinión con la que ha coincidido Patiño.

"Me ha dicho que no quería que saltase la noticia, que ha sido un año muy duro y que los últimos seis meses han sido muy bonitos. Que la despedida ha sido preciosa", ha explicado Lydia entre lágrimas.

Te puede interesar