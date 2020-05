El cambio de 'look' más radical de Sara Carbonero

Actualizada 27/05/2020 a las 11:45

Además de su belleza natural, la otra marca de identidad de la presentadora Sara Carbonero es su larga melena, esa que ha lucido durante años. Ahora la periodista ha decidido cambiar de 'look' cortándose el pelo y mostrarlo al mundo a través de su cuenta de Instagram.

Sara Carbonero ha tomado esta decisión después de pasar por un duro proceso a raíz del cáncer de ovario que le fue diagnosticado el año pasado. Parece claro que la presentadora y pareja del futbolista Iker Casillas ha decidido poner a mal tiempo buena cara y quizá esta fotografía sea el punto de partida de una nueva etapa.

La periodista luce ahora pelo corto y flequillo. "Boa tarde #vamosaporlasemana #lacalma #porto #slowlife", reza el texto que acompaña a la imagen, donde posa con un vestido de verano marrón que combina con una chaqueta de color gris.

La fotografía no ha pasado desapercibida: acumula más de 162.000 'me gusta' y recoge una retahíla de mensajes repletos de halagos. De hecho, entre estos mensajes se encuentran los de personalidades como Andrés Velencoso, Andrea Duro, Blanca Suárez, Raquel del Rosario, Paula Echevarría o Beatriz Luengo.

La presentadora terminó el tratamiento de quimioterapia a finales de 2019, sin duda, un año complicado al que se sumó el infarto de miocardio que sufrió su marido, Iker Casillas.

Después del gran susto del futbolista, una semana después Sara Carbonero comunicó que había sido operada de un tumor maligno: "Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de seis letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada".

