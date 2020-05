Amelia Bono y Manuel Martos arrasan con sus vídeos en TikTok

Actualizada 15/05/2020 a las 14:58

Manuel Martos y Amelia Bono son una pareja tan discreta, pese a sus reconocibles rostros, que pensar en ella como el último fenómeno musical de las redes sociales parece increíble. Pero sí, ha sucedido: TikTok ha sido el lugar escogido por ellos para mostrar un montón de facetas que no conocíamos. Muy divertidas, por cierto.

La hija del exministro socialista de Defensa José Bono y el hijo del cantante Raphael se han lanzado a probar esos vídeos de un minuto de duración máxima y no paran de recibir comentarios y 'me gusta'. No paran de acumular reproducciones en la que se ha convertido en la app del momento.

En ellos no solo se muestran como una pareja totalmente compenetrada y muy cómplice, sino que también sacan a relucir varias de las actividades que les han hecho famosos (más allá de sus apellidos): mientras que se nota la mano del exjurado de 'Operación Triunfo' en el uso musical, de Amelia se puede decir que su armario es el gran protagonista.

Así se comprende por ejemplo, el uso de la célebre melodía de la cabecera de 'La familia Addams' para ir cambiando de estilismos o el ya comentado look de la influencer cuando comenzó a imitar el 'Smooth Criminal' de Michael Jackson porque no podía entrar el servicio.

Pero eso no es todo, porque si de melodías famosas se trata, Manuel Martos y Amelia Bono tienen muchísimas en su repertorio, de ahí que usen, mientras no cesan de hacer bromas, de la reconocible Misirlou de 'Pulp Fiction', el Baila conmigo de trompetas o la canción más dada a reproducirse a golpes.

Pero claro, también tiran de clásicos inmortales: el 'Stand by me' de Ben E. King que luego hizo mundialmente famoso John Lennon; el 'Smells Like Teen Spirit' de Nirvana, Celine Dion y su 'My Heart Will Go On' de 'Titanic' o el clasiquísimo (e imitando al Tom Cruise de Risky Business) 'Old Time Rock'n'roll' con invitados especiales.

Sin embargo, también ha dado de sí todo este aislamiento para que se hagan bromas entre ellos, se asusten un poco, hagan el reto de las parejas -a ver si de verdad se conocen- y superarlo a pesar de esa última pregunta o también, por qué no, bailar y perrearse un poco.

