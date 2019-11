Concha Velasco cumple 80 años en activo, resistente y con proyectos de futuro

Actualizada 29/11/2019 a las 12:20

La actriz y presentadora Concha Velasco cumple hoy 80 años y lo hace en activo, en escena con "El funeral" y en televisión con "Cine de barrio" y "Las chicas del cable", y ganas de batallar en una profesión en la que en 60 años ha hecho de todo y cuidándose mucho después del "susto" de hace seis años.

"Eso de retirarme para nada", aseguraba en una entrevista con EFE este verano tras concluir las representaciones en el Festival de Mérida de "Metamorfosis", la tercera obra que hacía en ese certamen, tras "Hélade" (2012) y "Hécuba" (2013), y "con mucha probabilidad la última" porque, decía, es un recinto "muy exigente".

"Siempre he dicho que aquí me han pasado todas las cosas por primera vez: la primera vez que pisé este escenario, que hice 'Hélade', que hice 'Hécuba'. Esta vez es la última. ¡Que voy a cumplir 80 años!", decía la actriz a los 3.000 espectadores que abarrotaban el Teatro Romano el pasado mes de julio.

Fue precisamente cuando hacía "Hécuba" cuando la enfermedad que la tuvo cinco meses apartada empezó a "avisarla" pero ella no le hizo caso hasta que se manifestó como una peritonitis que acabó perforándole la pleura y le "tocó" mucho el hígado.

"Me dieron la extremaunción. Pero lo peor fue que un mes después, recién comida, tuvieron que volver a operarme y lo pasé muy mal. He tenido unos ganglios en el páncreas pero no eran malignos, no era cáncer linfático", afirmaba.

Perdió entonces doce kilos y se vino abajo y dejó de arreglarse aunque después decidió hacerle caso a su doctor para volver "a ser ella", y se entregó a curarse y seguir trabajando, aunque consciente de su realidad física y las limitaciones de la edad.

Va a celebrar su cumpleaños, según explicaban fuentes de su oficina, volcada en la grabación de los nuevos capítulos de la serie "Las chicas del cable", en la que interpreta a Doña Carmen, la dueña del edificio de Telefónica, y con planes de seguir de gira hasta marzo de 2020 con "El funeral", escrita y dirigida por su hijo Manuel, uno de los dos que tuvo con el ya fallecido Paco Marsó.

Para sustituirla ya "ha encargado" a su hijo que le escriba otro texto, que está terminado y con el que está "entusiasmada", revelaba la actriz a quien le hubiera gustado llevar a escena una tragedia shakesperiana de la mano de José Carlos Plaza en el Festival de Mérida.

Para la vallisoletana, que ha hecho en escena desde musical a tragedias pasando por comedias y monólogos, el teatro es la "verdad" ya que, a diferencia del cine o la televisión, lo que ocurre en un instante preciso no puede volver a suceder de la misma forma.

"No se puede fallar en el teatro, proyectas una emoción y el público te la devuelve, aunque yo no hago distinciones, algunos de mis mejores trabajos, como Teresa de Jesús, fueron en televisión", señalaba la artista.

Empezó su vida artística como chica de conjunto en 1954 y debutó en el cine con "Muchachas en vacaciones" y en el teatro con la obra de Buero Vallejo "La llegada de los dioses".

La enorme popularidad de la actriz, que en televisión ha presentado programas como "Viva el espectáculo", "Encantada de la vida" y "Sorpresa, sorpresa", nació en 1965, cuando, con 26 años, hizo la película "Historias de la televisión".

En ella, su personaje, Katy cantaba "La chica yeyé", uno de los temas más populares y más versionados en España, y desde entonces "Conchita Velasco", como era conocida desde que había aparecido en 1958 en "Las chicas de la Cruz Roja", unió a su nombre al del movimiento musical.

Hija de un militar y una modista, viajó a Madrid para cumplir el sueño que luego contaba en la revista "Mamá quiero ser artista" y allí se enroló en la compañía de Manolo Caracol y en la de Celia Gámez.

Luego vinieron películas como "El día de los enamorados", "Juicio de faldas", "Yo soy fulana de tal", "Tormento", "Pim, pam, pum Fuego", "Esquilache", "Más allá del jardín" o "París-Tombuctú".

En teatro ha hecho "Filomena Marturano", "Yo me bajo en la próxima ¿y usted?", "Buenas noches, madre" o el musical "Hello, Dolly!" y en televisión las series "Compañeros", "Herederos", "Motivos personales" y "Gran hotel".

El pasado enero, Velasco aseguró que por fin había saldado todas las deudas con Hacienda, en las que se embarcaron con "Hello Dolly" (2002), el musical que hizo con Marsó y que les "arruinó".

Está muy unida a sus dos hijos, a su nieto Samuel (hijo de Paco) y a su sobrina, y a la actriz Manuela Velasco, que en el 2012 le entregó el Goya de honor, un galardón que se la había resistido "demasiado tiempo".

Selección DN+