Iñaki Gabilondo: "Internet no acabará con el periodismo, pero lo forzará a reinventarse"

Actualizada 15/10/2019 a las 15:27

Iñaki Gabilondo ha sido investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Sevilla (US) en un acto solemne en el que el periodista ha estado arropado por una nutrida representación de compañeros de profesión y en el que ha asegurado que "Internet no acabará con el periodismo, aunque lo forzará a reinventarse".

La propuesta para su nombramiento como Doctor Honoris Causa surge del Decanato de la Facultad de Comunicación de la US y de los departamentos con sede en el centro y cuenta igualmente con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Sevilla, según ha precisado en un comunicado la US. La nominación fue presentada y aprobada por el Claustro de la US, que ha valorado la trayectoria profesional de Iñaki Gabilondo y su relación con la Universidad de Sevilla.

Iñaki Gabilondo impartió la Lección Inaugural de la Facultad de Comunicación en el curso 2003-2004 y ha colaborado en numerosas ocasiones con la US, desde que entre 1972 y 1976 desempeñó la dirección de Radio Sevilla, de la Cadena SER. En el año 2000 fue nombrado Medalla de Oro de Andalucía y en 2006 recibió el título de Hijo Adoptivo de la Provincia de Sevilla.

El periodista es considerado "uno de los profesionales más destacados de la radiofonía española y a lo largo de su trayectoria se ha mostrado incansable en la defensa a la ética en la profesión periodística".

El discurso de Iñaki Gabilondo ha versado principalmente sobre la profesión del periodismo, destacando que "hemos aprendido que es grotesco y contradictorio aceptar como válida la información sin preocuparnos de su origen en el momento en que se exige que se afine más y más el control y la trazabilidad de cuanto comemos". "Por otra parte, las redes sociales nos demuestran cada día que el anonimato es un arma de destrucción masiva", ha señalado.

Sin embargo, para Gabilondo "internet no acabará con el periodismo, aunque le forzará a reinventarse o más bien a reencontrase, a reconciliarse consigo mismo". El periodista mantiene que "la solvencia será la palabra y la ética, que se ha pregonado más que practicado, se convertirá en asunto de vida o muerte para el periodismo".

En este contexto, ha denunciado que la profesión haya dedicado "mucho más tiempo a contar oyentes, lectores, espectadores y anunciantes que a reflexionar sobre qué hemos de contar y cómo". "El periodismo solo tiene futuro a partir de la relectura de su razón de ser, la que justifica su existencia como actividad comprometida con la sociedad", ha añadido.

Iñaki Gabilondo ha defendido que el periodismo "es un oficio, padre e hijo de la democracia" y, según afirma, se legitima "cuando no olvida que es un gestor público --aún desde la empresa privada-- del derecho ciudadano a la información".

El periodista ha concluido con que "el futuro lo escribirán los hombres y las mujeres con lo que hagan, lo que no hagan y lo que permitan que se haga".

Tras el discurso de Gabilondo ha intervenido el rector de la US, Miguel Ángel Castro, quien ha recordado la celebración en estos días del trigésimo aniversario de la Facultad de Comunicación de la US. "Una Facultad que ha crecido y madurado con el paso de los años, una Facultad de la que ya han egresado 25 promociones de profesionales de la comunicación en sus diversas ramas".

Centrándose en la figura del recién incorporado al Claustro de Doctores, ha definido a Gabilondo como "a un periodista con mayúsculas, uno de los que despierta vocaciones, ejemplo claro de buen hacer profesional para nuestros estudiantes".

"Hoy acogemos a un maestro en el arte de preguntar, pocos como él han preguntado tan certeramente a los protagonistas de la historia más reciente de España", ha valorado el rector, quien ha afirmado que "ser de profesión contemporáneo es una declaración de intenciones, una confirmación de que vive en permanente duda, en continuo proceso de aprendizaje con la interrogación como motor".

Igualmente, se ha referido a la pregunta como base de las entrevistas magistrales que "todos hemos disfrutado a lo largo de su larga trayectoria" y ha añadido que "es una herramienta instrumental de la profesión, es la forma de avanzar, de conocer, de descubrir". "La pregunta idónea en el momento oportuno es la clave del buen hacer periodístico", ha apostillado.

Por su parte, el padrino de la ceremonia, el profesor Antonio López, ha sido el encargado de pronunciar la Laudatio, destacando que el trabajo de Gabilondo "es reconocible por las cuatro Cs: conocer, confirmar, comprender y contar, un tratado para el buen ejercicio profesional encriptado en cuatro palabras".

También ha hecho una presentación de la figura de Iñaki Gabilondo a través de pasajes importantes de su vida profesional y ha resaltado que el periodista "pudo comprobar que los hitos trascendentales de los últimos 50 años le habían pillado con la edad exacta y en primera fila del palco de honor para narrar al país los hechos históricos en los que se veía involucrado".

DOCTOR HONORIS CAUSA EN LA US

En la ceremonia de investidura, según marca el protocolo, el rector de la US, Miguel Ángel Castro, ha realizado el tradicional rito de entrega de las insignias: el Libro de la Ciencia, símbolo de la sabiduría (que ha recibido de sus maestros y que ahora le corresponde cultivar y difundir); la Medalla, símbolo del corazón (que se ennoblece con el Magisterio que se le confiere); el Birrete Laureado, distintivo del Magisterio (como corona de estudios y merecimientos); el Anillo, que en la Antigüedad se entregaba como emblema del privilegio de firmar y sellar dictámenes y consultas); y los Guantes, símbolo de la pureza y alta categoría.

El nombramiento y solemne investidura de Doctores Honoris Causa cumple una doble función en la Universidad. Por un lado, "enriquece el claustro universitario, aunque sea de manera simbólica, con la incorporación de un personaje de relieve". Por otro, la US ha resaltado que honra y distingue a una personalidad de la ciencia o la cultura, a veces, también del ámbito de la política.

El acto de Investidura de Doctor Honoris Causa es, junto con el de apertura de curso, "una de las ceremonias más importantes de cuantas se celebran en el que se reúne toda la significación y la iconografía de la Universidad, el que mejor ha conservado el ceremonial y las tradiciones".

Los últimos Doctores Honoris Causa de la US han sido Andrés M. Lozano en marzo de 2018; Miguel León Portilla en agosto de 2017; Antonio Bonet Correa en mayo de 2017; John Elliot en noviembre de 2011y Álvaro Siza en mayo de 2010.

