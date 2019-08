Michael Robinson asegura que sigue luchando contra el cáncer "con mucha energía"

Fue el pasado mes de diciembre cuando Michael Robinson, exdelantero de Osasuna y comentarista deportivo, reveló en el programa 'La Ventana' de la Cadena Ser que sufría cáncer, un melanoma avanzado con metástasis y que estaba siendo sometido a un tratamiento de "inmunoterapia".

Desde entonces, poco se ha sabido de la evolución de su enfermedad, pero Robinson continúa con su trabajo y con sus labores como comentarista en la recién estrenada temporada.

Sin embargo, una persona se ha interesado por cómo se encuentra y se lo ha preguntado a través de Twitter. El exjugador le ha respondido asegurando que prosigue luchando "con energía".

"Muchas gracias por preguntar....me encuentro con mucha energía. Estoy arropado de buena gente que me hacen sentir aún más fuerte. De momento vamos: Mi equipo 3. El Bicho 0", ha sido el mensaje que ha colgado.

Cuando se conoció su enfermedad, fueron muchas las personas que le mostraron su apoyo. Desde el 17 de diciembre, Michael Robinson tiene fijado en Twitter un mensaje de agradecimiento:

Rara vez una persona puede llegar a sentir tantas muestras de cariño como estoy recibiendo. Si por un momento me faltara ánimo ya me habéis reforzado. Estoy muy agradecido y sintiendo como si estuviera en Anfield cuando cantaban ‘You’ll never walk alone’. Miles de gracias!!