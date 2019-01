Michael Robinson: “Me han dicho que hay un 37% de posibilidades de curarme”

08/01/2019 a las 06:00

El cáncer no ha quitado la ironía a Robinson. El ex de Osasuna estuvo en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 y dio una lección de entereza ante la enfermedad contra la que está luchando, sin perder el humor. Lo más positivo es que en una segunda opinión médica le han trasladado que cuenta con un 37% de posibilidades de curación, algo que no entraba dentro del planteamiento inicial.

“Intentaré morir cuanto antes para que no te quedes en bolas”, confesó, bromeando, que le dijo a su mujer cuando en el primer diagnóstico le comentaron que el tratamiento le iba a costar 14.000 euros al mes. “Pensaba que era una pesadilla. Me dijeron que no tenía cura, pero sí se podía controlar. El medicamento no lo cubría mi seguro”, contó.

Después contactó con el doctor Emiliano Calvo, experto en la inmunoterapia y bautizado por él como su “Messi particular”. “Es madridista, se enteró que le llamé Messi y no se enfadó”, expresó esperanzado. “Me dijo que hay un 37% de posibilidades de curarme. Hasta hace poco no tenía cura”.

El ex rojillo tiene un melanoma con metástasis. “Ya me he sometido a dos sesiones y no he sufrido efectos secundarios”, confesó, asegurando que está con fuerza. “Descubrí un bulto en mi axila en agosto que crecía día a día. Me encontraba en plena forma. En muy pocas épocas de mi vida me he encontrado tan bien como ahora. Debo ser el único paciente de cáncer del mundo que está engordando ”.

Cuando le dijeron que no tenía cura, se planteó “vivir al lado del mar”. “Había decidido vivir como yo quería, en Mallorca con mi mujer. Pero cuando salió esa ventana para poder vivir, me puso pegas (señaló con humor) y dijo que era mejor no precipitarnos”. “Estoy aprendiendo mucho de mí. Pensaba que me conocía a mí mismo. Es una aventura para quererme un poco más”, añadió Robinson, que vivió de cerca la enfermedad con su amigo Severiano Ballesteros. “Yo me imaginaba: si eso me pasa a mí me pego un tiro, no podía imaginar la tortura emocional”.

El popular comentarista no tiene “miedo alguno a la muerte”, le dijo a su familia. “Me produce una enorme tristeza despedirme de mi familia antes de que haya terminado el partido”, afirmó. “Pero soy el tipo con más suerte que conozco. No me pasa por la cabeza que vaya a morir. Igual dentro de poco podría encontrarme peor, pero lo dudo. La inmunoterapia no me está haciendo sentir mal”.

Los mensajes de ánimo le han llenado. “Estoy muy agradecido, hay muchos mensajes que me han hecho llorar de emoción”.

