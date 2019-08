Los Hermoso, padre e hijo, cortan las primeras orejas de la feria de Bilbao

Actualizada 17/08/2019 a las 22:01

Los rejoneadores Pablo y Guillermo Hermoso de Mendoza, padre e hijo, se repartieron las únicas dos orejas concedidas en la primera de la serie de Corridas Generales que comenzó hoy en Bilbao, con el único cartel dedicado al arte ecuestre.



El padre se enfrentó en primer lugar a un toro muy deslucido por su escasa movilidad, ya que acusó un segundo rejón de castigo, y tuvo, por tanto, que ponerlo él casi todo antes de pinchar con el acero mortal.



Fue ya con el cuarto cuando el maestro navarro se pudo desquitar, luciendo al torear y templar en los galopes de costado sobre "Berlín" y estirando en lo posible una faena que se deslució en parte el echarse el toro antes de que Pablo Hermoso le entrara a matar, ahora sí, de un efectivo rejonazo que dio paso a la concesión de la oreja.



Guillermo, el hijo, lidió con aseo al tercero, en una faena a más en la que lo mejor fue su ajuste al clavar banderillas, pero no con el rejón definitivo, con el que falló reiteradamente.



Como su padre, el nuevo jinete de la saga de los Hermoso remontó la tarde con su segundo, con el que sacó hasta a cinco de los caballos de su cuadra, pero fue al final, sobre el infalible "Pirata", con el que consiguió levantar la faena en un gran par a dos manos antes de pasear el otro trofeo de la tarde.



Por su parte, la francesa Lea Vicens tuvo una tarde poco afortunada, pues si no pasó de discreta con un primero de querencia a tablas, no llegó a aprovechar el buen aire del quinto de los de Sánchez y Sánchez, al que toreó y al que clavó banderillas sin temple ni ajuste.



FICHA DEL FESTEJO



Seis toros, despuntados para rejones, de Ángel Sánchez y Sánchez, de correcta presencia y de juego dispar. Los mejores y de matores opciones fueron los lidiados en cuarto y quinto lugares. Los rejoneadores:



Pablo Hermoso de Mendoza, de casaca azul: tres pinchazos y rejonazo trasero (silencio); rejonazo trasero (oreja).

Lea Vicens, de chaquetillas gris: dos pinchazos, bajonazo y descabello (silencio); cuatro pinchazos y rejonazo caído (ovación).

Guillermo Hermoso de Mendoza, de casaca azul marino: cinco pinchazos y bajonazo (silencio); rejonazo contrario (oreja).



Primer festejo de abono de las Corridas Generales de Bilbao, con algo más de un tercio de entrada (unas 6.000 personas), en tarde de calor.

