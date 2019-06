Alfred García: "Sufrí depresión y ansiedad, soy hipersensible"

Actualizada 30/06/2019 a las 10:01

Alfred García, exconcursante de 'Operación de Triunfo', se desnudó este sábado ante las cámaras en una entrevista en La Sexta Noche. Fue un día después de su actuación en el festival Holika de Navarra.

Quien fuera pareja de la cantante navarra Amaia Romero, habló abiertamente de que había sufrido depresión y ansiedad y lo atribuyó a que es hipersensible. "Mi depresión y mi ansiedad no viene de Operación Triunfo, sino de antes. Tuve la pérdida de un ser querido muy joven y de ahí entre en una depresión. Un año más tarde me planteé ir a OT por la música como segunda opción. La primera opción era para superarme a mí mismo y que una enfermedad no me frenase para seguir haciendo lo que más me gustaba", compartió.

A su vez, el cantante reflexionó: "A mí cuando me dio la depresión y la ansiedad no sabía lo que era. Estuve meses preguntándome qué me pasaba. Al final creo que lo mejor que me pasó en OT es tener la oportunidad de llegar a tantas personas y ayudarles a que los problemas fuesen un poco menos agresivos y que supieran más sobre esas dos enfermedades que tienen cura".Y aseguró: "Con un buen profesional y mucha fuerza de voluntad se puede salir de ahí".

Por otra parte, el artista catalán, quien presentaba nuevo disco, lanzó un mensaje de apoyo a quienes salvan a inmigrantes. Lo hizo el mismo día en el que se supo que había sido arrestada la capitana del Sea Watch por atarcar en Lampedusa sin permiso con 40 inmigrantes.

