Más de 8.000 'me gusta': arrasa con su respuesta a un alumno

Actualizada 12/06/2019 a las 16:15

La intención de la joven alumna era la de preguntar a su profesora, Sonia. Y a Sonia se lo envió, sin duda, pero un error hizo que en vez de a su profesora le llegará a una alumna que se llama así y no tiene nada que ver. La respuesta de la receptora del correo ya es historia de Twitter.

no he querido ser lo mala que me han aconsejado ser pic.twitter.com/s5N1bAqSkc — (@SoniaRomaan) June 10, 2019

Al principio, en el mail le cuenta que durará más de dos horas, que habrá un tipo test en el que las respuestas incorrectas restaran la puntuación de dos correctas. También le indica que habrá cinco preguntas de desarrollar y que los que saquen menos de un tres deberán hacer una prueba oral.

Pero no se queda ahí. La falsa Sonia le asegura que para poder hacer el examen tendrán que llevar el DNI o el pasaporte y la matrícula.

Una vez ya ha asustado lo suficiente a la alumna, se sincera: “Esto es lo que te diría una profesora capulla, pero yo de momento soy una alumna. Creo que te has equivocado al mandar el correo jajajajajaj. Perdón si te he acojonado mucho, pero no me he podido resistir”.

Los dos mensajes los ha compartido en Twitter y tiene más de 2.000 retuits y 8.000 me gusta.

Etiquetas Twitter

Selección DN+