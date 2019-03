Madrid prohibirá los circos con animales salvajes

Actualizada 26/03/2019 a las 10:25

Madrid será declarada este miércoles ciudad libre de circos con animales salvajes si sale adelante, como todo apunta, la modificación de la ordenanza de tenencia y protección de animales. Estos circos tendrán una prórroga de un año desde esta aprobación para reorientar su modelo de negocio.



En España son ya seis las comunidades autónomas que no permiten los circos con animales en su totalidad o con especies salvajes desde 2015. La primera en hacerlo fue Cataluña y le siguieron Islas Baleares, La Rioja, Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana.



Aunque en la Comunidad de Madrid no se prohíbe, un total de 66 municipios no lo permiten, entre los que se encuentran Leganés, Alcalá de Henares, Móstoles, Getafe, Alcalá de Henares, Alcobendas, Fuenlabrada, Alcorcón o San Sebastián de los Reyes.



Otro de los puntos fuertes del Pleno será la luz verde que presumiblemente recibirá el plan municipal para frenar la conversión de viviendas en alojamientos turísticos. Según recoge el plan, las viviendas que se alquilen para alojamiento turístico durante más de 90 días al año deberán solicitar licencia de uso terciario de hospedaje.



El plan se desarrolla sobre un ámbito que afecta a una superficie de 52,7 millones de euros distribuido en tres zonas o anillos concéntricos establecidos en función de la saturación de alojamientos turísticos que soportan cada uno de los barrios madrileños.



El cálculo que maneja el Consistorio es que en torno al 95 por ciento de las viviendas de uso turístico, inscritas en el registro de la Comunidad, podían verse afectadas por la normativa del plan. La principal novedad para los nuevos alojamientos turísticos que compartan edificio con otras viviendas de uso residencial es la exigencia de que cuenten con un acceso independiente.



Tras el pleno extraordinario en el que se insacularán los nombres de quienes conformen las mesas electorales de cara a los comicios del 28 de abril dará comienzo la sesión ordinaria, que arrancará con tres declaraciones institucionales, una centrada en el día mundial de la endometriosis, otra con motivo de la jornada internacional contra el maltrato infantil y una última dedicada al día mundial del pueblo gitano.

Etiquetas Madrid

Selección DN+