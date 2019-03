Amaia Romero confiesa que tuvo que ir al psicólogo tras 'Operación Triunfo'

Actualizada 22/03/2019 a las 10:07

El paso de Amaia Romero por Operación triunfo fue una experiencia que le cambió la vida. A la navarra le costó adaptarse a la fama de forma tan repentina, tras salir de la Academia.



En una entrevista concedida a Lecturas, la extriunfita ha reconocido que ''estaba super inestable emocionalmente". Afirma que incluso llegó a necesitar la ayuda de un terapeuta. "Cuando salí no me enteraba de nada y se me vino todo encima"'. De hecho, un año y medio después de haber conquistado a los espectadores del 'talent' de TVE, ''no termina bien de digerirlo''.



La joven, de 20 años, ha vivido momentos en los que su intimidad se ha visto expuesta por las revistas del corazón. Algo a lo que, ha confesado, le cuesta acostumbrarse.



