Hudson Yards, el nuevo barrio de Nueva York, celebra su inauguración oficial

15/03/2019

Hudson Yards, el colosal proyecto inmobiliario que ha dado lugar a un nuevo barrio en el oeste de Manhattan con la construcción de seis rascacielos, un centro comercial de más de 90.000 metros cuadrados, un nuevo colegio y un vanguardista espacio cultural, celebró este viernes su inauguración oficial.

"Cualquier persona que esté preocupada por el futuro de la vitalidad de Nueva York no tiene más que ver la transformación que está sucediendo aquí mismo", dijo en un discurso durante la ceremonia de inauguración de este proyecto, situado al norte del barrio de Chelsea, el senador neoyorquino Chuck Schumer.



El político, líder de la minoría demócrata del Senado de EE UU, recordó que la zona hasta hace pocos años estaba completamente "desierta", ya que servía como zona de estacionamiento de trenes, y destacó que el nuevo vecindario creará miles de puestos de trabajo para personas de todos los estratos sociales.



Hudson Yards, además, no deja lugar a dudas de que la Gran Manzana sigue siendo un referente mundial, dijo Schumer, por delante de otras ciudades en Asia que han acelerado su desarrollo en los últimos años.



"Sabíamos que si Nueva York quería seguir siendo la ciudad global preeminente y estar por delante de Londres, Singapur y otros competidores tendríamos que modernizarnos", explicó el político neoyorquino frente al elemento más destacado del complejo, la escultura "The Vessel", de 45 metros de alto y que ha costado unos 200 millones de dólares.



Schumer señaló asimismo que el impacto de Hudson Yards en el desarrollo de Nueva York durará "generaciones" en una ciudad que siempre ha "aceptado a cualquier persona que viene (...) para intentar alcanzar sus sueños".



Por su parte, Stephen Ross, el presidente de Related Companies, una de las inmobiliarias que ha desarrollado Hudson Yards, afirmó que se ha "creado un nuevo modelo para el mundo, un barrio que apuesta por la sostenibilidad".



"Hemos mostrado que Nueva York es y siempre será la mejor ciudad del mundo", zanjó el empresario.



Mientras, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, afirmó en un comunicado que en la Gran Manzana "lo imposible se vuelve realidad, como la construcción de un nuevo vecindario sobre un viejo descampado ferroviario".



"El proyecto es un ejemplo de la ingenuidad que hace que Nueva York sea la mejor ciudad del mundo", apuntó De Blasio.



Durante el evento, presentado por el popular periodista de la CNN Anderson Cooper, varios políticos estadounidenses y representantes de Related Companies y Oxford Properties, las compañías que han encabezado la construcción del complejo, inauguraron formalmente el espacio tirando de una gran cuerda que provocó una gran lluvia de confeti.



Para amenizar el evento, la cantautora Andra Day, acompañada por bailarines de The Ailey School, actuaron frente a la estructura "Vessel", en el que tuvieron la oportunidad de ser los primeros en adentrarse un centenar de destacadas personalidades neoyorquinas, desde líderes de la sociedad civil hasta actores de Broadway.



La gran escultura, la pieza central de los jardines de Hudson Yards y diseñada por el arquitecto británico Thomas Heatherwick, está formada por más de 2.500 peldaños distribuidos en 154 tramos de escaleras que se interconectan para formar decenas de miradores desde los que los visitantes podrán admirar la zona oeste de Manhattan.



Hudson Yards, considerado el proyecto inmobiliario privado más grande de la historia de EE UU, se autoproclama una "mezcla sin precedentes de edificios, parques, servicios públicos y espacios abiertos" que forman un vecindario "limpio, fiable y eficiente".

Según Related Companies, el complejo ha sido diseñado para respetar el medioambiente ya que, entre otras características, cuenta con una infraestructura que minimiza la emisión de gases invernadero y tiene la capacidad de recoger y filtrar decenas de millones de litros de agua de lluvia.

