Actualizada 25/02/2019 a las 17:16

Cristiano Ronaldo se ha embarcado en un nuevo proyecto empresarial en Madrid. Se trata del Grupo Insparya, una cadena de clínicas especializadas en trasplantes capilares. “Insparya es un Grupo Médico Clínico, número uno en Portugal, y, cómo sabéis, me gusta apostar por proyectos emprendedores con características sólidas, para difundir por el mundo lo mejor que tenemos en Portugal. Además del fútbol, me apasionan la salud, la tecnología y la investigación, y son áreas en las que quería invertir. He querido que la primera clínica, de la expansión internacional, esté ubicada en Madrid, ciudad en la que he vivido muchos años", ha manifestado el futbolista.

La clínica de Madrid, que abrirá sus puertas el próximo 18 de marzo, cuenta con una superficie de 2.500 m2, divididos en 6 plantas, y 150 profesionales con los que prevén hacer 18 trasplantes al día en 18 quirófanos.

La inversión en I+D que se ha hecho para este proyecto, según indica el grupo médico en un comunicado de prensa, ha sido de un millón de euros que previsiblemente aumentará a 25 millones en los próximos 3-4 años.

El precio de los transplantes capilares varían entre los 3.000€ y los 6.000€ dependiendo de la densidad de pelo deseada.

