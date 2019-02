¿Qué es el 'barrerismo'? Miles de personas piden a la RAE que lo incluya en el diccionario

Actualizada 10/02/2019 a las 13:12

Más de 5.800 personas han solicitado a la Real Academia Española que incorpore en el Diccionario de la Lengua la palabra 'barrerismo' para designar los obstáculos, como patinetes y bicis eléctricas, que "inundan" las aceras impidiendo o dificultando la libre movilidad de los viandantes, especialmente con discapacidad.



Con una petición en la plataforma Change.org, la Fundación ONCE reivindica este nuevo término y alerta de que más de cuatro millones de personas con movilidad reducida sufren cada día las barreras de los nuevos vehículos urbanos mal aparcados o que circulan por las aceras sin control, además de contenedores de basura, entre otros obstáculos.



"Todo esto es 'barrerismo', una palabra que solo debería estar en los diccionarios, no en la calle. Ayúdanos para que sea aceptada por la RAE", indica la Fundación ONCE, que acompaña su reivindicación con un vídeo cargado de ironía, en el que varias personas con distintos tipo de discapacidad --ceguera, sordera, silla de ruedas-- cuentan cómo el 'barrerismo' les pone en forma en su día a día.



El director de la Real Academia, Santiago Muñoz Machado, reconoció recientemente que comparte el término 'barrerismo', que además le resulta original, pero condicionó su inclusión en el Diccionario a su uso en el lenguaje, como ocurre con el resto de palabras incorporadas.

