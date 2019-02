Julio Iglesias recibe mañana el Grammy honorífico a toda su carrera

Actualizada 09/02/2019 a las 12:18

Julio Iglesias recibirá este domingo 10 de febrero en Los Ángeles el Grammy honorífico a toda su carrera. Este Grammy Lifetime Achievement Award ha sido decidido por los profesionales y académicos de la música repartidos por todo el mundo.



De esta manera, el cantante español de 75 años incorpora su nombre a una selecta lista en la que ya están artistas tan legendarios como Elvis Presley, Frank Sinatra, The Beatles, Barbra Streisand, Aretha Franklin, Bob Dylan, Queen, Ella Fitzgerald, Ray Charles o Michael Jackson.



Después de más de cincuenta años de carrera musical, Julio Iglesias es el artista latino más vendedor de la historia. "Nunca ningún artista español ha conseguido tanto. Nunca la música en español ha tenido semejante impacto internacional durante tanto tiempo. Nadie puede presumir de tamaña discografía", remarca el comunicado de Sony.



Su carrera está marcada por aquel conocido accidente de coche que sufrió en 1962 cuando tenía 20 años, que le dejó postrado y con muy pocas esperanzas de volver a caminar. Se esfumó su sueño de juventud de convertirse en futbolista, pero Julio descubrió una nueva pasión: la música.



Empezó a tocar una guitarra que le regaló el asistente de su padre, aparecieron las primeras canciones durante el durísimo plan de rehabilitación, viajó a Londres para aprender inglés mientras cantaba algunas noches en el Air Port Pub y el 17 de julio de 1968 ganaba el Festival Internacional de la Canción de Benidorm con la canción La vida sigue igual, que había compuesto durante la convalecencia. Comenzaba otra historia.



Apenas ocho años después de aquella aparición en Benidorm, Julio no solo actuaba por primera vez en el Madison Square Garden de Nueva York, sino que batía los récords de taquilla al agotar las entradas en menos tiempo que cualquier otro artista. En 1982 también rompió marcas en Japón al vender en seis meses 1,2 millones de ejemplares del disco De niña a mujer; en 1987 con su álbum Julio Iglesias, es el primer artista en vender más de dos millones de ejemplares en Estados Unidos con un disco en lengua no inglesa; en 1988, fue el primero en tener un programa especial en directo en la televisión china que vieron 400 millones de personas.



Durante esta prolífica andadura musical, Julio ha cantado con cientos de artistas por todo el planeta y en diversos idiomas. Willie Nelson, Stevie Wonder, Diana Ross, Sting, Dolly Parton, Placido Domingo, Charles Aznavour o Johnny Hallyday son solo algunos de ellos.



Julio Iglesias ha ganado, entre otros, los premios Grammy, Grammy Latino, Billboard Latin Music, World Music, ASCAP. Ha sido condecorado por muchos gobiernos en el mundo entero, entre ellos: la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y la Real Orden de Isabel la Católica en España, así como la Legión de Honor de Francia; una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Nagoya (Japón)o en Rotterdam (Holanda); y es el único artista extranjero en tener el China's Golden Record Award (la máxima distinción musical) por ser el artista extranjero que más discos ha vendido en China.

