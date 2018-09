Actualizada 27/09/2018 a las 16:39

Aitana Ocaña, la que fuera segunda finalista en la pasada edición de 'Operación Triunfo', regresó este miércoles al plató del programa que le lanzó a la fama para cantar 'Teléfono'.

Después de actuar, la catalana publicó varios tuits y una carta en la que pide disculpas por su intervención.

La cantante pide perdón por "no haber podido controlar" la emoción. "Espero conseguir se más fuerte poco a poco y poder superarlo... todo", explicó en un mensaje.

Hola chicxs, siento no haber podido controlar mi emoción. Os quiero mucho y espero conseguir ser más fuerte poco a poco y poder superarlo... todo. Gracias a todos lo que estáis ahí, estar esta noche en Operación Triunfo ha sido un gran placer. Os quiero familia. — Aitana (@Aitanax) 26 de septiembre de 2018

Mañana a lo mejor borro esto, soy así de impulsiva quizás. Abrirte a la gente que te apoya nunca viene de más. Esto es un pupurri de cosas que comparto con vosotros que en su totalidad no tiene mucho sentido, pero lo sin sentido es real muchas veces. Ideas desordenadas, yo. pic.twitter.com/K1LS8n4NSi — Aitana (@Aitanax) 27 de septiembre de 2018

Esta es la continuación, si estas despierto y te aburres... lee! (arriba están los números para tener un orden, aunque la carta, si se le puede considerar carta, no sigue ningún orden por si sola jajajaja) pic.twitter.com/ERVeXZkr7A — Aitana (@Aitanax) 27 de septiembre de 2018

"No sé ocultar mis sentimientos, mi dolor, mi alegría, mi espontaneidad, mi persona. Sé que la profesión requiere a veces un 'saber estar', dado que si todo sale bien... en un futuro estaré dando conciertitos y siempre habrá un mal día en el que tendré que sonreir para poder hacer que las personas que me rodean y vienen a verme sean felices", se sinceró la joven de 19 años en el comienzo de su misiva.

Se refirió también a las presiones a las que se tiene que someter un artista en el arranque de su carrera: "La profesión no requiere que finjas, solo que sepas mirar los detalles que marcan la diferencia en días malos".

"Desde que salí de Operación Triunfo he cometido varios errores de los que he ido aprendiendo y ¿sabéis qué? voy a cometer muchísimos más porque esto es un camino y no quiero llegar a ninguna meta", continúa la carta, que escribió pasadas las tres de la madrugada.

En el tuit en el que comparte esta larga carta, dividida en seis partes, reconoce que "a lo mejor" la borra, porque es así de "impulsiva".

Esta reflexión por parte de la cantante de 'Lo malo' llegó después de que se la viera visiblemente emocionada en el plató del reality musical de La 1.

