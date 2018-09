Natalia Lacunza supera con nota el primer pase de micros en su dúo con Famous

Actualizada 22/09/2018 a las 21:33

La navarra Natalia Lacunza ha comenzado con buen pie su andadura en la academia de Operación Triunfo.

Los concursantes se han enfrentado este sábado por la tarde a uno de sus primeros exámenes en la academia y Natalia ha superado la prueba con buena nota.

Con los profesores sentados frente a ellos, han vivido el primer pase de micros de esta edición de cara a la gala del próximo miércoles.

La navarra interpreta 'Feel it still' (Portugal. The man) junto a Famous y los profesores han quedado bastante satisfechos con el trabajo realizado hasta el momento por la pareja.

Ya puedes ver en nuestro ▶️CANAL 24H la actuación y la valoración de los profes de “Feel It Still”, el tema que defenderán Famous y Natalia en la Gala 1 aquí https://t.co/VQ8X0XDHMq #OTDirecto22SEP — OT 2018 (@OT_Oficial) 22 de septiembre de 2018

Manu Guix, director musical de la academia, ha vaticinado que "va a ser un número muy potente". "Tiene rollazo", ha asegurado.

También Mamen Márquez, profesora de técnica vocal, se ha mostrado contenta. "He visto cosas que hemos estado trabajando", ha alabado. "La presencia que tenéis los dos es brutal".

Además, la coreógrafa Vicky Gómez ha destacado que tanto Natalia como Famous han "ejecutado los movimientos desde la emoción y la verdad".

En la gala del 26 de septiembre, la concursante navarra también cantará, en este caso junto a todos sus compañeros, 'This is me', que forma parte de la banda sonora de 'El Gran Showman'.

