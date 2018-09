Paul McCartney asegura que vio a Dios bajo el efecto de las drogas

Actualizada 02/09/2018 a las 11:56

El ex Beatle Paul McCartney cree en la existencia de un ser superior: en una entrevista con el diario británico 'The Times' publicada este domingo el cantante aseguró haber tenido un encuentro especial hace algunos años bajo el efecto de las drogas.



"Vi a dios, esa cosa maravillosa y poderosa, y me sentí muy pequeño", señaló y añadió que aunque esa experiencia no llegó a cambiar su vida fue una advertencia. "Creo que hay algo superior".



McCartney dijo que se permite creer que las personas amadas que ya han fallecido siguen estando presentes de una manera misteriosa. "Están aquí y nos observan", declaró.



"Hay una parte de ti que piensa que no hay ninguna prueba para ello. Pero otra parte de ti quiere creerlo", admitió.



A sus 76 años el ex Beatle no piensa en jubilarse. El 7 de septiembre se publica su nuevo disco en solitario con el título 'Egypt Station'. Será su decimoséptimo álbum de estudio.

